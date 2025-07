Chalidow wskazał kolejnego rywala. Nie do wiary, z kim chce walczyć

Mamed Chalidow jest bez wątpienia legendą sportów walki w Polsce. Karierę zaczynał w 2004 roku, natomiast trzy lata później walczył już w KSW. Przez 20 kolejnych pojedynków był niepokonany, aż w końcu w marcu 2018 roku przegrał przez poddanie z Tomaszem Narkunem. Był to wówczas najgorszy moment w karierze zawodnika, który od 2020 roku wygrał cztery starcia, w tym ostatnie z mistrzem kategorii półśredniej Adrianem Bartosińskim, a poległ tylko raz - z Robertem Soldiciem.

Chalidow wskazał kolejnego rywala. Chce pojedynku z legendą MMA

Chalidow zapowiadał, że chciałby zmierzyć się z mistrzem wagi średniej Pawłem Pawlakiem, choć nie wykluczał również pojedynku z Piotrem Kuberskim. Fani również wyobrażali sobie starcie o pas wagi półciężkiej z Rafałem Haratykiem. 45-latek zaznaczał jednocześnie, że może zakończyć sportową karierę, natomiast po jego ostatnim wpisie trudno sobie to wyobrazić.

"Menadżer mówi, że na pewno kibice chcieliby zobaczyć twoją walkę z Andersonem Silvą - to jest teraz pytanie do was. Czy KSW jest w stanie taką walkę zorganizować?" - zapytał na Instagramie. Momentalnie ruszyła lawina w komentarzach. "Kiedy jak nie teraz KSW? Spełnienie marzeń każdego fana mma" - stwierdził Adam Soldajew. Pozytywnie zareagował na to również były mistrz KSW Ibragim Czużigajew, który zamieścił emotikony "płonącego ognia".

Anderson Silva to według wielu fanów najlepszy zawodnik w historii mieszanych sztuk walki. 50-latek zdobył pas mistrza UFC w 2006 roku, kiedy znokautował kolanem Richa Franklina. Potem wygrał 14 kolejnych pojedynków, z czego tylko dwa kończyły się decyzją sędziów. Pokonywał m.in. Dana Hendersona, Vitora Belforta czy Chaela Sonnena.

Tytuł stracił w 2013 roku, kiedy w pamiętnym boju z Chrisem Weidmanen kompletnie lekceważył rywala, a ten posłał go na deski. Pół roku później doszło do rewanżu, natomiast Silva złamał wówczas nogę. Nie wrócił już po tym do dawnej formy, a w 2020 roku pożegnał się z UFC.

W ostatnich latach stoczył kilka starć w boksie, natomiast trudno zaprzeczyć, że wielu polskich fanów chciałoby zobaczyć go w klatce MMA z Mamedem. Możliwe, że nie byłoby to tak duże wydarzenie w Polsce, jak pojedynek Chalidowa z Tomaszem Adamkiem na gali KSW Epic, ale usłyszałby o tym cały świat.