Ekstraklasa europejską potęgą! To nie żart

Polskie kluby doskonale rozpoczęły tegoroczne zmagania w europejskich pucharach. Wygrały aż pięć z sześciu meczów w eliminacjach do Ligi Mistrzów, Ligi Europy i Ligi Konferencji. Statystyka, która obiegła portal X musi robić wrażenie. Tylko jeden kraj jest dziś lepszy od Polski, jeśli weźmiemy pod uwagę spotkania w kwalifikacjach do pucharów. Świadczy to o rozwoju ekstralasy.