Inter Miami bije rekord transferowy! Messi będzie zachwycony

Letnie okno transferowe trwa w najlepsze, a jednym z jego bohaterów może wkrótce stać się pomocnik reprezentacji Argentyny. Mowa o Rodrigo De Paulu, którego przenosiny mogą szczególnie ucieszyć Lionela Messiego.

Messi będzie zachwycony. Nowy transfer Interu Miami w drodze

"Rodrigo De Paula można uznać za nowego gracza Inter Miami, wszystko jest już ustalone! Czteroletni kontrakt, 15 mln euro dla Atletico Madryt i gotowe, potwierdzone od zeszłego tygodnia. Rodrigo będzie w Miami w ciągu najbliższych 24 godzin, aby przejść badania medyczne i podpisać kontrakt" - obwieścił znany włoski dziennikarz Fabrizio Romano.

Według Transfermarktu przyjście De Paula za 15 milionów euro byłoby rekordowym transferem Interu Miami. Do tej pory klub z Florydy najwięcej zapłacił za Meksykanina Roldolfo Pizarro, przelewając na konto Monterrey kwotę niespełna 11 milionów euro. Co więcej - do tej pory był to jedyny piłkarz sprowadzony przez Inter Miami za co najmniej 10 mln euro.

To transfer, z którego szczególnie ucieszyć się może Lionel Messi. W mediach wielokrotnie można było przeczytać doniesienia mówiące o bliskich relacjach łączących obu zawodników. Dla obu Argentyńczyków będzie to także okazja do wspólnej gry przed nadchodzącym 2026 rokiem.

Ten będzie szczególny ważny dla wszystkich ludzi trzymających kciuki za Argentynę. Podopieczni Lionela Scaloniego w 2026 roku na boiskach Stanów Zjednoczonych, Kanady i Meksyku postarają się obronić tytuł mistrzów świata wywalczony w 2022 roku w Katarze.

Warto dodać, że obok Messiego jedną z najważniejszych postaci tamtego zespołu był właśnie De Paul. 78-krotny reprezentant Argentyny wystąpił w każdym z siedmiu meczów swojej kadry na czempionacie. W finale z Francją rozegrał 102 minuty. W dogrywce zmienił go Leandro Paredes.

Rodrigo De Paul ostatnie 11 lat spędził w Europie. Najpierw występował w Valencii (2014-2016), a następnie w Udinese (2016-2021). Ostatnie cztery lata spędził w Atletico Madryt. W barwach tego zespołu rozegrał 187 meczów. Strzelił w nich 14 goli i zaliczył 26 asyst.