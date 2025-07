Legia Warszawa "wymęczyła" dwumecz z FK Aktobe w el. do Ligi Europy. Podopieczni Edwarda Iordanescu wygrali oba mecze po 1:0 i awansowali do kolejnej fazy kwalifikacji. Jedyne gole strzelili Wahan Biczachczian oraz Jurgen Elitim, który w doliczonym czasie gry przypieczętował triumf stołecznej ekipy. W kolejnej rundzie Legioniści mierzą się z Banikiem Ostrawa, a choć Aktobe odpadło z Ligi Europy, to nie z europejskich pucharów. W kolejnej rundzie eliminacji Ligi Konferencji zmierzą się z faworyzowaną Spartą Praga.

El. Ligi Konferencji: Sensacja w meczu Aktobe - Sparta

Przed tym starciem Kazachowie byli skazywani na porażkę, ale nie zamierzali się poddać bez walki. Choć to Czesi przeważali w posiadaniu piłki, to oddawali więcej strzałów na bramkę w pierwszej połowie. Jeden z nich, a konkretniej ten z 29' Daniela Sosaha znalazł drogę do siatki. Bogdan Vatajelu dośrodkował z lewego skrzydła wprost na głowę swojego atakującego. Ten był niepilnowany i oddał strzał głową z kilku metrów. Bramkarz Sparty Praga nie miał szans tego obronić. Po tym trafieniu prawie cały stadion w Kazachstanie oszalał z radości.

Piłkarze Sparty niemal od razu ruszyli do odrabiania strat. W 36. minucie swoich sił spróbował Jan Kuchta, który oddał płaski strzał tuż przy słupku. Jednak bramkarz Aktobe nie dał się zaskoczyć i popisał się kapitalną interwencją.

W drugiej połowie obraz gry się nie zmienił. Lukas Haraslin oddał mocny strzał na bramkę rywali (59'), ale trafił w poprzeczkę. W tej części gry oglądaliśmy więcej agresywnych wślizgów, co zakończyło się w sumie czterema żółtymi kartkami (po dwie dla Aktobe i Sparty), przy trzech w pierwszej części gry (dwie dla Aktobe i jedna dla Sparty).

W 83. minucie Aktobe dobiło rywala. Orałchan Omyrtajew, który w 70. minucie zmienił Artura Shushenacheva okazał się super rezerwowym i podwyższył prowadzenie na 2:0 precyzyjnym strzałem przy lewym słupku bramki rywali. Tym razem dogrywał zdobywca pierwszej bramki - Daniel Sosah, który świetnie wykorzystał kontratak i zagrał do lepiej ustawionego kolegi. W doliczonym czasie gry honorowe trafienie dla Czechów zdobył z rzutu karnego Veljko Birmancević.

W pierwszym meczu Aktobe okazało się lepsze od Sparty Praga, która w ubiegłym sezonie grała w Lidze Mistrzów. Czesi zajęli ostatecznie 31. miejsce w fazie ligowej, zdobywając cztery punkty w ośmiu meczach.

Aktobe - Sparta Praga 2:1

Gole: Sosah (29'), Omyrtajew (83') - Birmancević (90')

Składy:

Aktobe: Vlad - Skvotsov, Andjelković, Agbo, Kairov, Vatajelu - Usenov, Korzun - Sosah, Sushenachev, Jean

Sparta Praga: Vindahl - Preciado, Uchenna, Sevinsky, Cobbaut, Suchomel - Kairinenr, Sadilek - Kuchta, Rrahmani, Haraslin