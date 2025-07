Polacy zaatakowani w Novi Pazar! Ojciec ciężko pobity na oczach rodziny

Bardzo niepokojące informacje przekazują serbskie media. Wedle ich doniesień, w mieście Novi Pazar, w którym w czwartkowy wieczór 24 lipca Jagiellonia Białystok rozpoczyna walkę o awans do Ligi Konferencji, doszło do ataku na polską rodzinę z dziećmi. Ojciec dwóch chłopców miał trafić do szpitala z poważnymi obrażeniami.