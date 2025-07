Czasy rozpadających się stadionów, które wstyd było pokazać komuś z zagranicy w Polsce bezpowrotnie minęły. I chociaż wiele klubów ma już nowoczesne, piękne obiekty, to w Polsce wciąż powstają nowe.

Nowy Sącz, nowy stadion

Najnowszą "perełką", która wkrótce doczeka się otwarcia jest stadion w Nowym Sączu, gdzie swoje mecze będzie rozgrywać Sandecja. Jak informuje portal stadiony.net, prezydent miasta Ludomir Handzel ogłosił, że uroczyste otwarcie odbędzie się 30 sierpnia. Jest już gotowy program obchodów, ale na razie nie obejmuje on rozegrania meczu piłkarskiego. Będzie za to rodzinny piknik. Co prawda na stadionie trwają jeszcze ostatnie prace, a do "odhaczenia" są jeszcze formalności związane z odbiorem obiektu. Na ten moment jednak wszystko wskazuje na to, stadion już w następnym miesiącu zostanie oddany do użytku.

I można powiedzieć: "w końcu". Wokół budowy stadionu Sandecji narosło bowiem całe mnóstwo kontrowersji. Stadion był budowany od 2021 roku i aż trudno wymienić wszystkie problemy, opóźnienia i zmiany koncepcji, jakie powstały przez ten czas. Dość powiedzieć, że jedna afera wybuchła niedawno, w kwietniu tego roku. Na obiekcie zamontowano wadliwą elewację, którą trzeba było demontować. Za to jesienią 2022 roku okazało się, że firma budująca stadion pod osłoną nocy zamiast stawiać kolejne elementy obiektu to je... rozbiera. W pewnym momencie w związku z zaległościami na budowie odcięto prąd i wodę.

Początkowy plan zakładał, że stadion ma kosztować 50 milionów złotych. Jednak według mediów prawdziwy koszt inwestycji to aż 120 milionów złotych. "Przedstawiciele miasta jak na razie unikają rozmów na ten temat" - pisze portal stadiony.net.

Stadion Sandecji będzie mógł pomieścić 8111 kibiców. Przez długi czas zawodnicy Sandecji tułali się po okolicy, grając a to w Niecieczy, a to w Niepołomicach. W końcu wrócili do Nowego Sącza, ale dopiero teraz będą mogli się cieszyć wypełnionymi trybunami.

Miniony sezon Sandecja zakończyła sukcesem. Piłkarze wygrali IV grupę III ligi i wywalczyli awans do II ligi. Sezon zaczną w piątek 25 lipca wyjazdowym meczem z Podbeskidziem Bielsko-Biała. Natomiast na w pełni otwartym stadionie mają szansę zagrać w weekend 30-31 sierpnia z Olimpią Grudziądz.