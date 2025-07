Raków - Żilina w Lidze Konferencji. Gdzie oglądać? O której godzinie? [TRANSMISJA NA ŻYWO, STREAM ONLINE]

Raków do samego końca walczył w minionym sezonie o mistrzostwo Polski. Był moment, w którym wydawało się, że nic im go już nie odbierze, jednak ostatecznie zanotowali w końcówce kilka potknięć, brutalnie wykorzystanych przez Lecha Poznań. Tak oto zamiast do II rundy eliminacji Ligi Mistrzów trafili do II rundy eliminacji Ligi Konferencji. To dla nich jednocześnie powrót na międzynarodową scenę po sezonie przerwy. Ich ostatni mecz w Europie to 14 grudnia 2023 roku i porażka 0:4 z Atalantą Bergamo, co potwierdziło ich odpadnięcie w grupie (oprócz Włochów były tam Sporting Lizbona z Portugalii i austriacki Sturm Graz) z Ligi Europy.

REKLAMA

Zobacz wideo Tak wygląda Tour de France od kuchni

Do trzech razy sztuka? Oba zespoły na to liczą

Od tamtej pory wiele się zmieniło. Pod Jasną Górę wrócił trener Marek Papszun, pod którego wodzą Raków dwa razy próbował dostać się do Ligi Konferencji, ale w obu przypadkach odpadał w decydującej fazie (z Gent w sezonie 2021/22 i Slavią Praga 2022/23). Obecna sytuacja w Rakowie nie jest w pełni komfortowa. Kontuzje leczą Ivi Lopez, Władysław Koczerhin i Jean Carlos Silva, a w dodatku na przedmeczowej konferencji prasowej trener Papszun informował, że niewiadomą jest występ najlepszego strzelca Jonatana Brauta Brunesa, który ostatnio nie trenował. To podnosi poprzeczkę w starciu z rywalem, również mającym do wyrównania rachunki z Ligą Konferencji.

Słowacka MSK Żilina to wicemistrz swojego kraju, który podobnie jak Raków ma już na koncie dwa podejścia do tych rozgrywek, oba nieudane. W sezonie 2021/22 odpadli na ostatniej prostej z czeskim FK Jablonec, a w rozgrywkach 2023/24 już w II rundzie zatrzymał ich belgijski Gent. Teraz również liczą na to, że do trzech razy sztuka. W awansie pomóc ma nie tylko były piłkarz Górnika Zabrze Adrian Kapralik, ale przede wszystkim nowy trener, doskonale w Polsce znany Pavol Stano. Choć właściwie to nowy-stary szkoleniowiec, bo pracował w Żilinie już w latach 2020-2021 (śr. 1,70 pkt na mecz).

Raków Częstochowa - Żilina. Gdzie oglądać? O której godzinie? [TRANSMISJA NA ŻYWO]

Mecz Raków Częstochowa - MSK Żilina odbędzie się w czwartek 24 lipca o godzinie 21:00 na stadionie w Częstochowie (rewanż równo tydzień później na Słowacji). Transmisję przeprowadzi telewizja TVP Sport, a w Internecie mecz dostępny będzie na stronie sport.tvp.pl. Zapraszamy także do śledzenia relacji tekstowej na żywo na Sport.pl oraz w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.