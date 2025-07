Niesamowite, czym Gianluigi Buffon zajął się po karierze. Właśnie odebrał nagrodę

Gianluigi Buffon jest uważany za jednego z najlepszych bramkarzy w historii. Świat wielkiego futbolu poznał go pod koniec lat dziewięćdziesiątych, kiedy błyszczał w barwach reprezentacji Włoch oraz Parmy, która należała wówczas do najlepszych drużyn na Półwyspie Apenińskim. W 2001 roku, przechodząc do Juventusu, stał się najdroższym bramkarzem świata. Od tamtego czasu trzykrotnie grał w finale Ligi Mistrzów, zdobył mistrzostwo świata oraz wicemistrzostwo Europy z kadrą Italii i zajął drugie miejsce w głosowaniu na zdobywcę Złotej Piłki w 2006 roku.

REKLAMA

Zobacz wideo Kobiety chcą zarabiać tyle samo co mężczyźni? Moura Pietrzak: Potrzebujemy dobrego wynagrodzenia, by móc po prostu grać

Gianluigi Buffon i jego autobiografia, która podbiła listy sprzedaży

Kariera włoskiego bramkarza nie była jednak wyłącznie usłana różami. Legendarny bramkarz nigdy nie wygrał Ligi Mistrzów, co momentami wiązało się z jego wielką frustracją. W 2018 roku otrzymał czerwoną kartkę pod koniec meczu z Realem Madryt w Lidze Mistrzów, kiedy sędzia przyznał Królewskim rzut karny po faulu na Luisie Vasquezie. Włoch miał wówczas zwyzywać arbitra spotkania, choć sam bronił się potem, że w jakikolwiek sposób go nie obraził.

ZOBACZ TEŻ: Syn słynnego Buffona błyszczy! Ale wybrał inną reprezentację

O tym, a także o innych momentach kariery Buffon opowiedział w wydanej w 2024 roku autobiografii "Sztuka upadania". Była to jego kolejna książka, po tym, jak czternaście lat do sprzedaży trafiło "Numero 1", również autobiografia. Nowe dzieło Włocha zostało wyjątkowo docenione. W minioną sobotę 47-latek otrzymał nagrodę "Premio Bancarella Sport", przyznawaną we Włoszech za najlepszą sportową książkę roku.

Gianluigi Buffon spełnia się obecnie nie tylko na rynku literackim. Po zakończeniu kariery został koordynatorem piłkarskiej kadry Włoch.