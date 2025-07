Nie do wiary. Niemcy oburzeni tym, co się stało po półfinale Euro. "Poniżające"

Reprezentantki Niemiec przegrały półfinał Euro z Hiszpanią po dogrywce 0:1. Trudno im było pogodzić się z porażką, zapłakane schodziły z boiska. Niemieckie media po meczu rozpisywały się za to o zachowaniu hiszpańskich piłkarek, które miały być co najmniej nie w porządku w stosunku do Niemek. Były oburzone. "Czy to godne mistrzyń świata?" - zapytał zniesmaczony jeden z dzienników.