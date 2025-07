Santos to klub, którego Neymar jest wychowankiem i w którym dał się poznać całemu światu. To właśnie z brazylijskiego zespołu w 2013 roku skrzydłowego wykupiła FC Barcelona. Od kilku miesięcy słynny piłkarz ponownie występuje w jego barwach. I radzi sobie bardzo dobrze, biorąc pod uwagę, że już w marcu zapracował na powołanie do reprezentacji Brazylii. Inna sprawa, że Neymara nie omijają problemy zdrowotne, przez które co jakiś czas wypada z gry.

Neymar znowu w centrum uwagi. To niewiarygodne, co zrobił

Obecność 33-letniego skrzydłowego nie sprawiła jednak, że Santos odzyskał dawny blask. Wielokrotny mistrz Brazylii zajmuje 17. miejsce w ligowej tabeli, a więc jest w strefie spadkowej (pozycje od 17. do 20.). W nocy ze środy na czwartek czasu polskiego nie zdołał pokonać Internacionalu, czyli ligowego średniaka, i to mimo wielkich wysiłków Neymara.

Przebieg tego spotkania był bardzo zaskakujący. Do 90. minuty Santos przegrywał 0:2. Wtedy jednak piłkę do siatki skierował Alvaro Barreal, a chwilę później gola wyrównującego strzelił właśnie Neymar. A przynajmniej tak się wydawało - bo 33-latek ruszył do celebracji i już niemal rozerwał koszulkę, kiedy... sędzia zasygnalizował, że piłka jednak nie przekroczyła ligi bramkowej. Drużyna wielkiej gwiazdy zatem musiała pogodzić się z porażką 1:2.

To jednak nie wszystko. Jeszcze w trakcie spotkania Neymar nerwowo reagował na zaczepki kibica Santosu, który wykrzykiwał komentarze z trybun. Po meczu podszedł do niego i emocje dalej nie opadały. Panowie wdali się w gorącą wymianę zdań. W pewnym momencie w kierunku Neymara zwrócił się jednak bramkarz Joao Paulo i odciągnął go od trybuny, na której znajdował się kibic.

Neymar może być uważany za jednego z najlepszych piłkarzy XXI wieku i to mimo tego, że w powszechnej opinii nie zrealizował pełni swojego potencjału. Jest najlepszym strzelcem w historii reprezentacji Brazylii, dla której zdobył 79 bramek. Obecnie jego głównym celem jest występ na przyszłorocznym mundialu w USA, Meksyku i Kanadzie.