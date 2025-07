Nowe informacje ws. Krychowiaka. To może być koniec

Krychowiak poprzedni sezon spędził w cypryjskim Anorthosisie Famagusta. Wraz z 1 lipca przestał być jednak zawodnikiem tego klubu, bo strony nie dogadały się w sprawie nowego kontraktu. Od tamtego czasu 35-latek pozostaje bezrobotny, a ostatnie pogłoski o jego potencjalnym transferze (na przykład do Wieczystej Kraków) szybko były dementowane. - Dla mnie konkretne rozmowy są wtedy, gdy na stole leży umowa, a jak jej nie ma, to nic nie ma - opowiadał Krychowiak o swoim podejściu do piłkarskiego biznesu w rozmowie ze Sport.pl.

Gdzie zagra Grzegorz Krychowiak? Nowe informacje

Krychowiak w poprzednim sezonie był podstawowym graczem cypryjskiego zespołu, ale jego notowania nie stoją już tak wysoko jak kilka lat temu. Od 2023 roku pomocnik nie gra w reprezentacji Polski, bardzo daleko mu też do TOP 5 lig w Europie. Przed tym, jak trafił na Cypr, spędził dwa lata w Arabii Saudyjskiej. Mimo tego 35-latek nie wypowiadał się dotychczas chętnie o potencjalnym końcu kariery. Ale to może się zmienić.

Według WP SportoweFakty przyszły sezon może być ostatnim w karierze Krychowiaka! Dziennikarz Mateusz Skwierawski ujawnia, że piłkarz "bierze pod uwagę" zakończenie gry. Dotarł też do informacji, dlaczego 35-latek nie znalazł jeszcze nowego klubu. "Kończyło się na wstępnych rozmowach rozpoznawczych i pytaniach, na przykład o zarobki, które chciałby otrzymywać zawodnik. Krychowiak odebrał kilka telefonów, między innymi z Cypru i Kataru. Wstępne zainteresowanie wyraził jeden klub z Polski. Z kolei na początku roku, gdy pomocnik grał jeszcze w cypryjskiej ekstraklasie, pytały o niego drużyny z Indii i Brazylii" - czytamy.

Grzegorz Krychowiak w przeszłości reprezentował barwy aż dwunastu zespołów. Największe sukcesy odnosił w hiszpańskiej Sevilli - z którą wygrał Ligę Europy i zapracował na transfer do PSG. Wkrótce przekonamy się, jakie będą kolejne kroki doświadczonego pomocnika i czy po raz pierwszy w karierze trafi do polskich rozgrywek.