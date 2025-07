Już wszystko jasne. Tam będzie grał Dawidowicz w nowym sezonie

Zacznijmy tę opowieść od prawie samego końca. Wraz z nastaniem lipca Dawidowicz oficjalnie został bez klubu. Piłkarz długo liczył na pozostanie w Serie A, w której rozegrał 139 spotkań. W grę wchodził jego transfer do Pisy. Kolejne dni nie przybliżały go jednak do podpisania umowy z beniaminkiem rozgrywek.

REKLAMA

Zobacz wideo Jan Urban uderza w Michała Probierza?! "Też bym się wkurzył"

W obliczu coraz mniejszej szansy na kolejny sezon gry we Włoszech, agenci Dawidowicza zaczęli rozglądać się za opcją gry poza granicami tego kraju. 23 lipca dziennikarz Rudy Galetti poinformował, że w końcu znalazł się klub chętny na usługi Polaka. Został nim saudyjski Al-Hazem! "Były obrońca Hellasu Werona dołączył do klubu z Arabii Saudyjskiej na mocy umowy wartej 1,3 mln euro za sezon" - poinformował Galetti.

Koniec z Serie A. Czas na odcinanie kuponów?

Przygodę 30-latka we Włoszech można uznać za słodko-gorzką. Rozpoczął ją od wypożyczenia z Benfiki do Palermo, w którym grał w Serie B. W kolejnym sezonie ponownie zawitał do tej ligi, tym razem w drużynie Hellasu, z którą jednak wywalczył awans do Serie A. Nowy klub Polaka był nawet tak zadowolony z jego postawy, że wykupił go za 3,5 miliona euro.

I owszem, pierwsze lata po powrocie do Serie A Hellas i Dawidowicz mogli zaliczyć do udanych. Klub kończył rozgrywki w środku tabeli, co było naprawdę niezłym wynikiem. Negatywne tąpnięcie nastąpiło w rozgrywkach 2022/2023, które zespół zakończył dopiero na 17. miejscu, ligowy byt zachowując w barażach. Kolejne lata to 13. i 14. pozycja. Po niej klub postanowił dokonać kilku zmian, a jedną z ich ofiar był Dawidowicz.

Pół żartem, pół serio możemy stwierdzić, że Polak przynajmniej zna smak zaciętej walki o ligowy byt, co może przydać mu się w nowym klubie. Al-Hazem to beniaminek Saudi Pro League, który awansował po wygraniu play-offów Saudi First Division League. Należy się więc spodziewać, że ambicją klubu będzie próba utrzymania się w krajowej elicie. W drużynie brak znanych nazwisk, ale Dawidowicz będzie miał okazję rywalizować na saudyjskich boiskach m.in. z Cristiano Ronaldo, czy Karimem Benzemą.