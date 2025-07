Ostatnie miesiące pod kątem piłkarskim nie były udane dla Tymoteusza Puchacza. W krótkim czasie zaliczył aż trzy spadki. Z reprezentacją Polski wypadł z najwyższej dywizji Ligi Narodów, z Plymouth Argyle - do którego był wypożyczony - zleciał z Championship do League One, a w międzyczasie w Bundeslidze nie utrzymało się jego Holstein Kiel. Te wszystkie niepowodzenia już za 26-latkiem, ale na ten moment boczny obrońca nie wie, gdzie będzie grał w przyszłym sezonie.

REKLAMA

Zobacz wideo Kobiety chcą zarabiać tyle samo co mężczyźni? Moura Pietrzak: Potrzebujemy dobrego wynagrodzenia, by móc po prostu grać

Tymoteusz Puchacz odwiedził klub znanego rapera

Puchacz przez Transfermarkt jest wyceniany na 1,5 miliona euro i wciąż należy do grona najlepszych polskich piłkarzy na pozycji lewego obrońcy, ale wygląda na to, że raczej nie znajdzie zatrudnienia w TOP 5 lig Europy. Jego wymagania finansowe według mediów odstraszają też kluby z Ekstraklasy, więc Polak pewnie będzie zmuszony szukać alternatywnych ścieżek kariery. W poprzednim tygodniu usłyszeliśmy, że jego usługami interesuje się Łudogorec Razgrad, uczestnik Ligi Mistrzów i hegemon bułgarskiej piłki.

ZOBACZ TEŻ: Nieprawdopodobne, kto zgłosił się po Puchacza. To byłaby sensacja w Ekstraklasie!

W międzyczasie kiedy reprezentanci Puchacza szukają mu zatrudnienia, on sam dużo czasu spędza w Polsce. Pojawił się na transmisji IShowSpeeda, czyli największego streamera na świecie. Brał też udział w nietypowym wydarzeniu, jakim był mecz w formule 3x3 w okolicach warszawskiego mostu Łazienkowskiego. Jak się okazuje, 26-latek znalazł już nową aktywność. Był gościem na treningu zespołu Mazura Radzymin, który należy do rapera Quebonafide.

"Na treningach trwa mocna rywalizacja o wyjściowy skład w meczach ligowych. Dziś swoich sił próbował reprezentant Polski Tymoteusz Puchacz. I w sumie nieźle mu poszło. Trener powiedział, że widzi go w składzie. Dziękujemy Tymek za wspólny trening" - czytamy na social mediach klubu z ligi okręgowej.

Tymoteusz Puchacz to 15-krotny reprezentant Polski. W karierze reprezentował barwy takich klubów jak Lech Poznań, Zagłębie Sosnowiec, GKS Katowice, Union Berlin, Trabzonspor, Panathinaikos, 1. FC Kaiserslautern, Holstein Kiel oraz Plymouth Argyle FC.