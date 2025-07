Oficjalnie ogłosili: Polak w Interze Mediolan! Nagle wszystko usunęli

Patryk Mackiewicz był na radarze Interu Mediolan od jakiegoś czasu. "Nerazzurri" dołączyli do grona klubów, które zerkają na polski rynek w poszukiwaniu młodych piłkarzy z potencjałem. Według wcześniejszych doniesień transfer był przesądzony już w maju, a teraz mamy jego oficjalne potwierdzenie.

Nastolatek z Polski oficjalnie w Interze Mediolan

Patryk Mackiewicz jest nowym piłkarzem wicemistrza Włoch i to możemy stwierdzić z pełnym przekonaniem. 16-latek podpisał kontrakt i dołączył do zespołów młodzieżowych Interu. Został zarejestrowany przez Inter, co potwierdza oficjalna strona Serie A w zakładce dotyczącej rynku transferowego.

Polonia Warszawa także ogłosiła oficjalnie przejście Mackiewicza do Interu, ale po chwili komunikaty "Czarnych Koszul" zostały usunięte - zarówno z mediów społecznościowych, jak i strony klubu oraz akademii Polonii. Skontaktowaliśmy się z klubem, by dowiedzieć się, z czego wynika zamieszanie. Dostaliśmy krótką odpowiedź, że pojawił się "wewnętrzny błąd komunikacyjny". Polonia ma po południu ponownie opublikować komunikaty dotyczące Mackiewicza.

Mackiewicz urodził się pod koniec października 2008 r., gra na pozycji środkowego obrońcy. Jest dość wysokim stoperem, ma 192 cm wzrostu. To, co go wyróżnia, to fakt, że jest lewonożnym obrońcą, a trudno znaleźć na rynku takich zawodników.

Nastolatek zaczął przygodę z piłką w Zniczu Pruszków. Później przeszedł do Legii Warszawa, aż trafił do juniorskich zespołów Polonii. Zaliczył też dwa występy w polskiej kadrze U17. Zagrał w dwóch meczach towarzyskich z Albanią, które odbyły się w listopadzie minionego roku.

Mackiewicz najprawdopodobniej zacznie swój epizod w Interze od gry w młodzieżowym zespole, czyli Primaverze, gdzie występują gracze poniżej 20. roku życia. Stamtąd może trafić do pierwszego zespołu mediolańczyków i dzielić potem szatnię z Piotrem Zielińskim i Nicolą Zalewskim.