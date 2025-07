Zaskoczenie! Oto najlepszy transfer Lecha. Odmienił całą drużynę

O taki wieczór chodziło. Żeby na Islandię polecieć z solidną zaliczką, szybko przerwać nakręcającą się spiralę porażek i nie popaść w kryzys już w drugim tygodniu nowego sezonu. Żeby piłkarzy Lecha znów dało się poznać - Antonio Milicia po dobrym rozegraniu piłki, Joela Pereirę po świetnych dośrodkowaniach czy Mikaela Ishaka po strzelonych golach. Wreszcie - żeby kibice Lecha dobrze bawili się na trybunach i nawet przy trzybramkowej przewadze skandowali "jeszcze jeden". I żeby te kolejne gole padały, aż do wyniku 7:1. Żeby Ishak po pięciu latach w klubie, w 172. meczu, ustrzelił pierwszego hat-tricka. I żeby dobre pierwsze wrażenie zrobił Timothy Ouma. Gdyby nie uraz Afonso Sousy, przez który zszedł z boiska jeszcze przed przerwą, w Poznaniu uznaliby ten wieczór za doskonały.

Znów to samo. Klątwa?

Kibice Lecha już przywykli, że zwykle zaraz po zdobyciu mistrzostwa ich klub nawiedzają złe duchy. - Rok 2010, później 2015, również 2022. Zawsze działo się coś złego. Stąd pytanie, czy teraz właściciele tego unikną. Zarzuca im się, że zadowala ich byle co; że brakuje im skłonności do ryzyka; że stabilizacja finansowo-organizacyjna jest dla nich absolutnie najważniejsza - przepowiadał już w maju, zaraz po mistrzowskiej fecie Radosław Nawrot, pisarz i wieloletni kibic Lecha Poznań.

Tym razem nie poszło jednak o opieszałość władz, a o plagę kontuzji, która wykluczyła z początku sezonu kluczowych zawodników - Patrika Walemarka, Daniela Hakansa, Radosława Murawskiego i Alego Gholizadeha. Szybko objawił się kolejny problem - zdrowi piłkarze w pierwszych meczach wyglądali na ociężałych i zmęczonych. Najpierw przegrali z Legią Warszawa mecz o Superpuchar Polski (1:2), a później polegli 1:4 w ligowej inauguracji z Cracovią. Nie było w tych wynikach przypadku.

Dlatego dwumecz z Breidablik w II rundzie eliminacji Ligi Mistrzów, który zaraz po losowaniu został przyjęty z uśmiechem, nagle zaczął niepokoić. Lech z poprzedniego sezonu powinien go wygrać w cuglach. Tyle że obecny Lech był nie do poznania – brakowało w nim świeżości, energii, agresji i kreatywności. W meczu z Cracovią popełniał proste błędy w rozegraniu piłki i wydawał się kompletnie nieprzygotowany na jej stratę. Dawał się więc zaskakiwać, a sam był bardzo przewidywalny. Miał 75 proc. posiadania piłki i olbrzymi problem, by przedostać się z nią pod bramkę rywala. Obawy, że zawodnicy Breidablik też oddadzą Lechowi inicjatywę, zostawią mu niewiele miejsca przed własnym polem karnym i zapolują na kontrataki, były uzasadnione.

Lech Poznań błyskawicznie rozwiał wątpliwości. Co najmniej sześć powodów do zadowolenia

Ale Lech błyskawicznie rozwiał wszelkie wątpliwości - już w 4. minucie prowadził po golu z rzutu rożnego, a po nieco ponad pół godzinie miał przewagę jednego piłkarza po czerwonej kartce dla stopera Breidabliku i znakomicie ją wykorzystał, dzięki czemu jeszcze przed przerwą prowadził 5:1 i w praktyce przyklepał awans. Zagrał tak, jak faworyt powinien grać z wyraźnie słabszym zespołem - nie pokpił sprawy, wyszedł na mecz pewny siebie, ale też zdeterminowany i agresywny, co pozwoliło uwypuklić różnicę w samych umiejętnościach. Lecha nie wybił z uderzenia nawet niesłusznie podyktowany rzut karny, po którym rywale zupełnie niespodziewanie, wbrew temu jak układał się mecz, doprowadzili do wyrównania. Było wręcz odwrotnie - stracony gol wręcz pobudził go do jeszcze lepszej i skuteczniejszej gry. Lech odpowiedział po dziesięciu minutach golem Ishaka, a w kolejnych dziesięciu strzelił jeszcze trzy gole. Podobnej reakcji na niepowodzenia brakowało w poprzednich dwóch meczach.

Nie dość, że piłkarze Breidabliku okazali się kiepscy, to jeszcze od 32. minuty grali w dziesiątkę. Trudno więc wyciągać po tym meczu fundamentalne wnioski, ale warto odnotować, co Lechowi ewidentnie się w tym meczu udało, a jeszcze przed meczem nie było oczywiste. Po pierwsze, Joel Pereira wcale nie jest tak daleko od formy, jak mogło się wydawać po meczach z Legią i Cracovią. Samo przestawienie go na prawą obronę i zapewnienie mu podobnej swobody w poruszaniu się jak w poprzednim sezonie, sprawiło, że rozkwitł -znów świetnie dośrodkowywał piłkę i nieustannie szukał otwierających zagrań w pole karne. Po drugie, Filip Szymczak robi wszystko, by zostać w Lechu i wyprowadzić swoją karierę na prostą. Robi to na tyle skutecznie, że po tym meczu łatwo znaleźć argumenty, by zatrzymać go w klubie - pierwszy ruszał do pressingu, walczył o każdą piłkę, na skrzydle samym balansem ciała potrafił zwodzić przeciwników i posłał kilka obiecujących dośrodkowań. Nie w pierwszym składzie, nie w każdym meczu, ale warto takiego piłkarza mieć. Po trzecie, obrońcy Lecha rozgrywali piłkę zdecydowanie lepiej niż w poprzednim meczu, a Michał Gurgul wreszcie zaczął podłączać się do ofensywnych akcji i zaliczył świetną asystę przy trafieniu na 3:1. To o tyle ważne, że w systemie gry Lecha to właśnie na stoperach spoczywa największa odpowiedzialność za rozgrywanie piłki.

Po czwarte, niepowiedziane, że Timothy Ouma będzie jedynie biegał za rywalami w środku pola i przerywał ich akcje, choć głównie w ten sposób był reklamowany przez pracowników Lecha zaraz po wypożyczaniu go ze Slavii Praga. Kenijczyk wszedł na boisko zaraz po przerwie, w bardzo komfortowych warunkach, przy wyniku 5:1, ale i tak wypada docenić, jak błyszczał w kilku akcjach. Udowodnił, że nie tylko jest bardzo wybiegany, ale też wie, co zrobić z piłką. Szukał otwierających podań i podejmował dobre decyzje. Pod koniec meczu chwilami był wręcz nieco nonszalancki i niepotrzebnie ryzykował, co w jednej z akcji mogło doprowadzić do straty bramki, ale zrzucamy to na karb tego, że chciał za wszelką cenę zaimponować trenerowi i kibicom.

Po piąte, Lech wreszcie zdobył bramkę po stałym fragmencie gry. W całym poprzednim sezonie udało mu się to tylko raz, co było najsłabszym wynikiem w Ekstraklasie. Dlatego latem ściągnął Markusa Uglebjerga, który w Danii uchodzi za specjalistę właśnie w tym aspekcie i trenerski talent w ogóle. Ma raptem 26 lat i przez ostatnie dwa sezony pracował w sztabie trenerskim Viborga, a jego zespół strzelił po stałych fragmentach gry najwięcej goli w lidze. Zmianę widać gołym okiem – Lech już w meczu z Legią stworzył w ten sposób trzy groźne okazje (m.in. strzał Milicia w poprzeczkę), a z Breidablikiem wykorzystał już pierwszy rzut rożny. Na razie to Uglebjerg, a nie żaden z piłkarzy, jest najlepszym transferem Lecha w letnim okienku.

Po szóste, Uglebjerga może w spokoju kreślić schematy rozegrania rzutów rożnych i wolnych, bo z wykonywaniem rzutów karnych znakomicie radzi sobie Mikael Ishak. W tym przypadku nie ma czego ulepszać, bowiem kapitan Lecha wszystkie trzy gole z Breidablikiem strzelił właśnie z "jedenastek". To aż dziwne, że choć w 171 meczach zdobył 91 bramek, to na pierwszego hat-tricka czekał aż do tego meczu.

Tylko jeden powód do zmartwień

Zwycięstwo 7:1 jest najwyższym w historii Lecha w europejskich pucharach. Pewnie mogło być ono jeszcze bardziej okazałe, ale w drugiej połowie zespól Nielsa Frederiksena ewidentnie zdjął nogę z gazu, pamiętając o napiętym terminarzu. Oczywiście, dalej punktował rywali - gdy Filip Jagiełło zobaczył, jak dużo ma miejsca przed polem karnym, to zdecydował się oddać strzał; a gdy Ishak dostał kolejną szansę z rzutu karnego, to wykorzystał ją bez mrugnięcia okiem - ale nie było w jego grze już tak dużej energii i agresji. Być może również w obawie o kontuzje.

Choć Lech rozgonił tego wieczoru wiele czarnych chmur, to tego akurat nie udało mu się zmienić. Afonso Sousa, który w związku z drobnym zmęczeniowym urazem opuścił piątkowy mecz z Cracovią, tym razem zagrał w pierwszym składzie. Niestety, pod koniec pierwszej połowy złapał się za mięsień dwugłowy i zszedł z boiska. Gdyby nie ta kontuzja, wieczór w Poznaniu można by uznać za doskonały.