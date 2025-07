Zaskakujące wieści z PZPN. Chodzi o spotkanie Urbana z Lewandowskim

- Tutaj nie będziemy rozwiązywać tego tematu. Jeśli mają się odbyć jakieś rozmowy, to one nie będą miały miejsca na pierwszym zgrupowaniu. Muszę to zrobić wcześniej, co oznacza, że muszę spotkać się z nimi w różnych miejscach - mówił podczas konferencji prasowej Jan Urban. W ten sposób odniósł się do pytania, jak zamierza rozwiązać konflikt związany z opaską kapitańską. Ta decyzją Michała Probierza trafiła do Piotra Zielińskiego. Robert Lewandowski, który ją stracił, zrezygnował natomiast z gry w kadrze. Brzmiało to więc jak zapowiedź przyszłego spotkania z napastnikiem FC Barcelony.

Czas ucieka Urbanowi! Chodzi o ewentualną rozmowę z Lewandowskim

Urban mówił zresztą o tym również w wywiadzie na kanale "Łączy nas piłka". - Na odległość nie będę oceniał tej sytuacji dzisiaj. Na pewno będę miał okazję porozmawiać na ten temat z Robertem - zapewniał. Kiedy to nastąpi? Okazuje się, że wcale nie tak prędko, jak się wydawało.

W ten weekend ekipa FC Barcelony wyrusza na tournee do Azji w ramach przygotowań do nowego sezonu. Wraz z nią oczywiście wylatuje także Robert Lewandowski. Wydaje się więc mało prawdopodobne, by w tym czasie doszło do rozmowy twarzą w twarz między nowym selekcjonerem a piłkarzem. Musiałoby to zatem nastąpić dosłownie w najbliższych dniach. Portal WP Sportowe Fakty ustalił jednak, że tak się nie stanie.

Kiedy spotkanie Urbana z Lewandowskim? PZPN sam się przyznał. "Na ten moment..."

"Na ten moment nie ma ustalonej daty spotkania" - przekazał portalowi rzecznik kadry Emil Kopański. Oznacza to, że na rozmowę Urbana z Lewandowskim trzeba będzie jeszcze trochę poczekać. Mogłaby się ona odbyć dopiero po 4 sierpnia. Wtedy to piłkarze FC Barcelony wrócą do domów. Co ciekawe, jeszcze niedawno sam Urban żartował, że przy okazji wizyty w Barcelonie, być może uda mu się też przekonać do powrotu... Wojciecha Szczęsnego.

W trakcie wspomnianego tournee FC Barcelona rozegra trzy spotkania towarzyskie. W najbliższą niedzielę 27 lipca zagra z Vissel Kobe. Cztery dni później jej rywalem będzie FC Seoul, a na koniec zmierzy się 4 sierpnia z Daegu FC.