Mają rozmach. Tylko spójrz, kogo sprowadził potencjalny rywal Lecha w LM

Na mecze i ruchy transferowe Crvenej zvezdy Belgrad warto teraz zwracać szczególną uwagę. Mistrz Serbii to potencjalny rywal Lecha Poznań w trzeciej rundzie eliminacji do Ligi Mistrzów. Bałkański hegemon będzie faworytem dwumeczu z "Kolejorzem", ale to nie znaczy, że mistrz Polski nie ma żadnych szans.

REKLAMA

Zobacz wideo Jan Urban uderza w Michała Probierza?! "Też bym się wkurzył"

Potencjalny rywal Lecha dokonuje dużego wzmocnienia

Ostatni transfer uznanej drużyny z Belgradu należy określić jako duże wzmocnienie. Crvena zvezda oficjalnie ogłosiła zakontraktowanie Marko Arnautovicia. Reprezentant Austrii jest z pochodzenia Serbem. Ma 36 i za sobą bardzo bogatą karierę w europejskiej piłce.

Nowy napastnik Crvenej zvezdy grał w takich klubach jak Twente Enschede, Inter Mediolan, Weder Brema, Stoke City, West Ham United i Bologna. Trofea zdobywał jedynie z Interem. Na koncie ma potrójną koronę z sezonu 2009/2010 oraz mistrzostwo i Superpuchar Włoch z sezonu 2023/2024. W tym roku dotarł z mediolańczykami do finału LM.

Arnautović podpisał z serbskim gigantem dwuletni kontrakt. Trafił na zasadzie wolnego transferu, bowiem jego umowa z Interem nie została przedłużona.

Zobacz też: A jednak! Reprezentant Polski skreślony. Klub ogłosił decyzję

"Przybycie Arnautovicia to wyraźne potwierdzenie ambicji Crvenej zvezdy na nadchodzący sezon. Jego doświadczenie na najwyższym europejskim poziomie, a także mentalność zwycięzcy przyczynią się do jeszcze silniejszej tożsamości Crvenej zvezdy na boisku i poza nim" - przekonują Serbowie w komunikacie.

W zeszłym sezonie Arnautović zdobył siedem bramek i zanotował dwie asysty w 28 meczach dla Interu. Pełnił rolę zmiennika dla Lautaro Martineza i Marcusa Thurama.

Marko Arnautović jest wyceniany przez Transfermarkt na kwotę trzech milionów euro.