Legia reaguje po śmiertelnym wypadku. Nieoceniona pomoc

Do tragicznego wypadku doszło w czwartek 10 lipca późnym wieczorem na Wisłostradzie, na wysokości Cytadeli. Kierujący samochodem osobowym marki Opel zjechał na przeciwległy pas, zderzył się czołowo z motocyklem, a następnie wpadł w inny pojazd. Prowadzący motocykl 45-letni mężczyzna zginął na miejscu. Jego 13-letni syn trafił do szpitala, ale jego życia nie udało się uratować, zmarł na drugi dzień. Jadący Oplem 24-latek i 38-latek nie udzielili pomocy i zbiegli z miejsca wypadku. Zostali później zatrzymani.

REKLAMA

Zobacz wideo Moura Pietrzak: Globalne firmy inwestują w kobiecą piłkę, a polskie już nie

Legia pomaga rodzinie tragicznie zmarłych kibiców

45-latek mężczyzna i jego 13-letni syn wracali z pierwszego meczu Legii Warszawa w nowym sezonie. Stołeczni wygrali pierwsze spotkanie pierwszej rundy eliminacji Ligi Europy z kazachskim FK Aktobe 1:0. Niestety, nie dotarli do domu. Żona straciła męża i syna, a dwójka jej dzieci ojca i brata.

Od tego tragicznego wypadku minęły prawie dwa tygodnie, głos postanowiła zabrać sama Legia. Ta zaapelowała do kibiców i pozostałych zainteresowanych osób o pomoc dla rodziny. Klub udostępnił na swoich mediach społecznościowych zbiórkę internetową. Do wtorku do godziny 13:00 zebrano prawie 230 tys. zł (cel to 500 tys. zł).

Zobacz też: Oto nowa inwestycja Lewandowskiego w centrum Warszawy. Wyłożył 96 mln zł

Oprócz tego Legia organizuje poprzez swoją fundację aukcję charytatywną, na której wystawiono koszulkę z autografem nowego piłkarza, Milety Rajovicia. Klub zapewnił, że kwotę z aukcji przekaże na rzecz rodziny zmarłych kibiców.

"Z wielkim bólem przyjęliśmy wiadomość o tragicznej śmierci naszych kibiców Norberta oraz jego syna Wojtka, którzy zginęli w wypadku samochodowym, wracając z meczu Legii Warszawa. Paulina, żona Norberta, została sama z dwójką dzieci. W tych trudnych chwilach zachęcamy całą społeczność Legii do wsparcia rodziny - nawet najmniejsza pomoc ma wielką moc. Razem możemy pomóc zapewnić dzieciom bezpieczniejszą przyszłość" - czytamy w treści posta Legii Warszawa.

Legia Warszawa w czwartek zagra mecz drugiej rundy eliminacji do Ligi Europy z czeskim Banikiem Ostrawa. W weekend zacznie z opóźnieniem rywalizację w ekstraklasie. Przełożyła wcześniejszy mecz z Piastem Gliwice. W niedzielę zagra na wyjeździe z Koroną Kielce.