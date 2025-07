Skandal w biały dzień. To, co się stało po marszu, zaszło za daleko

W ostatnim czasie nasiliły się nastroje antyimigranckie w związku z kryzysami na granicach Polski z Białorusią i Niemcami. Negatywne nastawienie wobec obcokrajowców nakręcają skrajnie prawicowe ugrupowania. W sobotę organizowano w wielu miastach w Polsce m.in. manifestacje pod hasłem "Stop imigracji" oraz kontrmanifestacje. Przy okazji tych pierwszych doszło do skandalu.

Skandal po marszach antyimigranckich. Pracownik klubu pobity

Do zdarzenia doszło w sobotę po południu. Grupa uczestników manifestacji zaatakowała 25-letniego Tunezyjczyka. Napadli na niego w jednym z lokali gastronomicznych, uderzyli go zgrzewką wody w głowę. Przestraszony uciekł do domu. Znajomi poszkodowanego udzielili mu pomocy, to oni powiadomili policję.

- Do zdarzenia doszło przed jednym z lokali gastronomicznych, gdzie mężczyzna oczekiwał na odbiór jedzenia. Wobec mężczyzny stosowano przemoc oraz groźby. Został uderzony zgrzewką wody - informował asp. sztab. Marcin Kunka, oficer prasowy policji w Starogardzie Gdańskim.

Tunezyjczyk w Polsce przebywa legalnie. Uczy się i pracuje. Do tego działa charytatywnie na rzecz lokalnego klubu, KS Beniaminek 03 Starogard Gdański. Ten wydał oświadczenie w sprawie, w którym potępił agresję oraz hasła, które głoszono podczas manifestacji. Sprawcom zarzuca rasizm.

"W minioną sobotę, w wielu miastach w naszym kraju, odbyły się manifestacje pod hasłem 'Stop imigracji', podczas których głoszono ksenofobiczne i rasistowskie hasła. Po zakończeniu jednego z wieców grupa osób zaatakowała pracownika KS Beniaminek 03. Chłopak od kilku lat legalnie przebywa i pracuje w Polsce, trenuje najmłodszych piłkarzy i aktywnie udziela się jako wolontariusz. Atak miał wyraźnie rasistowskie podłoże. Stanowczo potępiamy wszelkie przejawy agresji wobec cudzoziemców. Uważamy, że wszyscy ludzie zasługują na szacunek, godność i bezpieczeństwo niezależnie od ich rasy, pochodzenia czy wyznania. Tego rodzaju akty przemocy, zarówno słownej, jak i fizycznej, są nie do przyjęcia i stoją w sprzeczności z wartościami tolerancji, równości i solidarności, które promujemy w naszym Klubie. Nie pozwolimy, by nienawiść i strach zatruwały nasze Miasto!" - czytamy w oświadczeniu Beniaminka 03.

Klub otrzymał już wsparcie od władz miasta. Sam Beniaminek zapewnił, że teraz każdy wolontariusz działający na rzecz klubu otrzyma pomoc prawną i psychologiczną.

- Nasi wolontariusze nie wiedzą teraz, czy mają wychodzić z domu, czy mają wyjść do pracy. Są mocno przestraszeni - przekazał w rozmowie z TVN24 prezes klubu Marcin Kaszubowski.

Wiadomo, że jeden z podejrzanych o atak został już zatrzymany. Grozi mu kara do pięciu lat pozbawienia wolności.