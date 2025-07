Zaskakujące kulisy wyboru selekcjonera. Oto co zrobił Brzęczek

Jan Urban został w ubiegłym tygodniu nowym selekcjonerem reprezentacji Polski. - Wierzymy, że ten wybór pozwoli reprezentacji rozwinąć pełnię swojego potencjału. (...) Życzę selekcjonerowi powodzenia i zapewniam, że może liczyć na pełne wsparcie: moje, Zarządu oraz wszystkich pracowników PZPN - przekazał prezes Cezary Kulesza, zaznaczając, że celem szkoleniowca jest oczywiście awans na przyszłoroczne mistrzostwa świata. Co na temat tego wyboru uważa były prezes PZPN?

Zbigniew Boniek błyskawicznie zareagował na decyzję o zatrudnieniu Urbana. Nie ukrywał, że jest zadowolony i wierzy w nowego trenera. Teraz potwierdził te słowa. - Jak rozmawiasz z Jankiem, to jak z byłym piłkarzem. On nie kreuje dystansu, tylko ten dystans skraca. Pomiędzy nim a dziennikarzami, czy innymi osobami nie ma żadnych mostów, autostrad, gdyż mówi w sposób absolutnie normalny, bezpośredni - tłumaczył, chwaląc 63-latka. Dodał też, że Urban zaskoczył go słowami o Michale Probierzu.

Od dłuższego czasu mówiło się, że w gronie kandydatów do przejęcia stanowiska selekcjonera poza Urbanem są: Adam Nawałka, Nenad Bjelica, Adrian Siemieniec, Jacek Magiera oraz Jerzy Brzęczek. Na końcu wydawało się, że Cezary Kulesza wybierze kogoś z dwójki Urban oraz właśnie Brzęczek. Boniek wyjaśnia, że sprawa wyglądała zupełnie inaczej. - Z takiej wiedzy zaściankowej... I tu bym chciał zaznaczyć, że mówimy o czymś, co nie jest na 100 proc. pewne - rozpoczął.

- Mówi się o tym, że to Jurek (Brzęczek - przyp. red.) szukał prezesa, to Jurek chciał spotkania z prezesem. Niektórzy mówią, że Jurek chciał spotkania, dobrze wypadł, ale nie był brany pod uwagę jako kandydat. Mówienie o tym, że to był wyścig pomiędzy jednym a drugim. Łatwo wszystko można sprzedać, a potem nie wiadomo, jakie są fakty - przekazał na antenie Prawdy Futbolu.

Następnie wyznał, że Kulesza zastanawiał się między Urbanem a innym byłym selekcjonerem reprezentacji Polski Adamem Nawałką. Ten wyznał, że rozmawiał już z trenerem. - Rozmawialiśmy dosyć długo, znamy się bardzo długo, przyjaźnimy się. Zawsze może na mnie liczyć w przypadku pytań. Umówiliśmy się nawet na rozmowę. Wierzę w Janka i ma moje pełne wsparcie, w myśl zasady: wszystkie ręce na pokład - podsumował Nawałka.

Reprezentacja Polski rozegra kolejny mecz już 4 września, kiedy zmierzy się na wyjeździe z Holandią. Trzy dni później podejmiemy za to na własnym stadionie Finlandię. Na ten moment zajmujemy trzecie miejsce w tabeli grupy G z dorobkiem sześciu punktów. Liderami są Finowie (cztery mecze, siedem punktów), którzy wyprzedzają Holandię (dwa mecze, sześć pkt).