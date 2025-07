Oto co Podolski myśli o selekcjonerze Urbanie. Jaśniej się nie da

Jan Urban przejmuje reprezentację Polski w trudnym momencie, bo jest ona rozbita od środka i po wstydliwej porażce z Finlandią. Na swojej pierwszej konferencji prasowej jako selekcjoner przyznał, że zdaje sobie sprawę ze skali trudności zadania odbudowy drużyny i dużej odpowiedzialności, jaka wiąże się z jego nową pracą.

Podolski już wie. Polską kadrę czekają zmiany

Urban zapowiedział, że trochę się zmieni w zespole, komunikacja ma być bardziej otwarta i bezpośrednia wewnątrz szatni, a na boisku piłkarze mają grać bardziej ofensywnie. Lukas Podolski spodziewa się, że Urban wprowadzi rozwiązania, które wyszły w Górniku Zabrze.

- To trener, który wnosi do szatni i do gry radość. I który umie ustawić zespół do takiej gry: budowania akcji od tyłu, szybkiego przedostawania się pod bramkę rywala. To w pewnej mierze zależy też od przeciwnika. My też nie z każdym rywalem grywaliśmy tak samo. Czasami bywały mecze, w których nasza taktyka bywała modyfikowana. Ale jak znam Jana Urbana, to jednak będzie chciał, by reprezentacja grała na jeden-dwa kontakty, kombinacyjnie. Bo wybijać długie piłki to potrafi każdy - powiedział w rozmowie z "Super Expressem".

Jednocześnie mistrz świata z 2014 r. zdaje sobie sprawę, że łatwo o to nie będzie, biorąc pod uwagę, że nie będzie miał wiele czasu na wprowadzenie swoich schematów, a reprezentanci mają swoje przyzwyczajenia i nawyki nabyte pod okiem poprzednich selekcjonerów.

- W klubie możesz dane elementy i sposób gry trenować spokojnie i cierpliwie, dzień po dniu, przez cały tydzień i dłużej. W kadrze tego czasu nie masz. Jeden-dwa treningi. Wszystko dzieje się szybko. Dlatego tak ważny będzie wybór zawodników, jakiego dokona Jan Urban, którzy pasują do jego filozofii gry piłką - ocenił.

Nieskromnie stwierdził, że przyczynił się z pozostałymi piłkarzami Górnika do zatrudnienia Urbana przez PZPN. - Jan Urban zapracował na tę rolę. Możemy powiedzieć sobie w szatni, że to trochę i nasza zasługa: zawodników i całego klubu. Uważam, że trochę mu w tym pomogliśmy, miał szansę - dzięki nam – się tu pokazać - przyznał Podolski.