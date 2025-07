Liga Mistrzów. O której mecz Lech Poznań - Breidablik? Gdzie oglądać? [TRANSMISJA NA ŻYWO]

Początek sezonu w wykonaniu Lecha Poznań jest koszmarny. Nie dość, że drużyna boleśnie przegrała w Superpucharze Polski z Legią, to została rozbita przez Cracovię w pierwszym meczu ekstraklasy. Nie pomaga również fakt, że wyłączeni z gry byli: Patrik Walemark, Ali Gholizadeh czy Daniel Hakans. Na domiar złego problemy zdrowotne trapiły również Afonso Sousę, który nie był w stanie wybiec w piątek na murawie. Ma jednak być gotowy do rywalizacji o Ligę Mistrzów.

REKLAMA

Zobacz wideo Tak wygląda Tour de France od kuchni

Lig Mistrzów. O której Lech Poznań - Breidablik?

Rywalem piłkarzy Nielsa Frederiksena w II rundzie el. LM będzie islandzki Breidablik, który w poprzednim etapie dosłownie przejechał się po mistrzu Albanii zespole KF Egnatia. Mistrzowie Polski będą faworytem tego spotkania, natomiast nie mogą zlekceważyć przeciwnika. - Moi analitycy odrobili zadanie bardzo dobrze - przyznał duński trener, zaznaczając, że rozmawiał również z Gislim Thordarsonem, który jest wychowankiem Breidabliku.

Frederiksen zdradził, że sytuacja kadrowa uległa znacznej poprawie. Fani mogą odetchnąć, gdyż poza Thordarsonem na boisku mogą pojawić się już Afonso Sousa, Ali Gholizadeh oraz sprowadzeni niedawno Timothy Ouma i Joao Moutinho. - Będziemy mieli w kadrze czterech zawodników więcej aniżeli w ostatnim spotkaniu - zapowiedział.

Szkoleniowiec Halldor Arnason nie ukrywa jednak, że zamierza dokonać niespodzianki. Ujawnił również, co będzie kluczowe w tym spotkaniu. - Myślę, że naszym atutem są fazy przejściowe. Potrafimy być agresywni w swojej grze, ciężko pracujemy, szukamy okazji do pressingu, umiemy utrzymać się przy piłce - podkreślił.

- Chcemy osiągnąć dobry wynik. Nie przylecieliśmy do Poznania na wycieczkę, chcemy rozegrać jak najwięcej meczów w Europie, marzymy o tym, by stać się pierwszą drużyną z Islandii, która zagra w Lidze Mistrzów lub w Lidze Europy. Mamy doświadczenie w europejskich pucharach i mamy nadzieję to wykorzystać - podsumował, cytowany przez kkslech.com.

Liga Mistrzów. O której mecz Lech Poznań - Breidablik? Gdzie oglądać? [TRANSMISJA NA ŻYWO]

Mecz Lech Poznań - Breidablik odbędzie się we wtorek 22 lipca. Początek o godz. 20:30. Transmisja z tego wydarzenia będzie dostępna na antenach TVP 1 oraz TVP Sport. Ponadto będzie można obejrzeć ten mecz w internecie na platformie sport.tvp.pl. Zapraszamy także do śledzenia relacji tekstowej na żywo z tego starcia na naszej stronie internetowej Sport.pl i w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE