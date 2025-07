Pół roku i koniec! Polak rozstał się z klubem. Poruszenie wśród kibiców

Mateusz Klich trafił do Atlanty United w grudniu 2024 r. z DC United. Doszło wtedy do wymiany między klubami. W zamian za Polaka zespół z Waszyngtonu otrzymał wybór w pierwszej rundzie draftu MLS 2025.

Klich odchodzi z Atlanty

Przygoda Klicha z Atlantą trwała dość krótko, bo zaledwie pół roku. W tym czasie zagrał w 16 meczach, z czego w dziewięciu wyszedł w podstawowym składzie. Zanotował jedną asystę. Jednak w ostatnich trzech spotkaniach zespołu ze stanu Georgia nie podnosił się z ławki rezerwowych.

Nagle Atlanta United postanowiła zakończyć współpracę z Klichem i zwolniła go z dalszych obowiązków. Polak trafia teraz do tzw. MLS Pool. To grupa zawodników, z których kluby MLS nagle rezygnują, ale jednocześnie dają im szansę na szybki i tani transfer wewnątrz ligi. Kluby wnioskują o możliwość ściągnięcia piłkarza z tej grupy. Pierwszeństwo mają zespoły z lepszymi wynikami. Jeśli żaden z wnioskujących nie zdecyduje się na zatrudnienie danego gracza w określonym terminie, staje się on w pełni wolnym zawodnikiem.

- Mateusz był prawdziwym profesjonalistą w czasie swojej pracy w klubie. Dziękujemy mu za jego wkład i życzymy mu wszystkiego najlepszego w przyszłych przedsięwzięciach - powiedział dyrektor sportowy Atlanty United, Chris Henderson.

Kibice Atlanty są zdziwieni postawą władz klubu ws. Klicha. Polak zyskał sympatię i uznanie fanów w krótkim czasie, nie schodził poniżej pewnego poziomu.

Atlanta United zajmuje 13. miejsce w tabeli Konferencji Wschodniej MLS, ma na koncie 20 punktów. W ostatnim czasie jest w kryzysie, nie wygrała siedmiu spotkań z rzędu.

Wiadomość o rozstaniu Klicha z Atlantą dotarła m.in. do kibiców Leeds United i Cracovii. Fani obu zespołów apelują do byłego reprezentanta Polski o rozważenie powrotu, przynajmniej na krótki czas.

Temat powrotu do "Pasów" po latach pojawiał się już przy okazji transferu do Atlanty. Według doniesień "Przeglądu Sportowego Onet" z grudnia 2024 r. Klich rozmawiał nawet z krakowskim zespołem, ale ostatecznie do transferu wtedy nie doszło.

Możliwe, że tego lata Cracovia ponownie rozważy Klicha. Wniósłby sporo doświadczenia do zespołu, który już w pierwszej kolejce wykazał duże aspiracje, rozbijając Lecha w Poznaniu 4:1. Poza tym byłaby to swego rodzaju klamra do kariery 35-letniego Klicha. Właśnie w Cracovii wypłynął na szerokie wody, przeszedł z niej do Wolfsburga w 2011 r.

Mateusz Klich jest wyceniany przez Transfermarkt na kwotę 600 tys. euro.