Kosztował 22,5 mln euro, grał w Premier League. To byłby hit dekady w Ekstraklasie

Lech Poznań nie mógł sobie wyobrazić gorszego rozpoczęcia sezonu. Nie dość, że boleśnie przegrał w Superpucharze Polski z Legią oraz został rozbity przez Cracovię w pierwszym meczu ekstraklasy, to w ostatnich dniach nie mógł liczyć na kontuzjowanych liderów: Patrika Walemarka, Aliego Gholizadeha czy Daniela Hakansa. Na domiar złego problemy zdrowotne trapią również Afonso Sousę. Lech postanowił zatem zadziałać na rynku transferowym.

Lech Poznań może dokonać niewyobrażalnego transferu. To były piłkarz Brighton i Feyenoordu

Portal WP SportoweFakty poinformował, że Alireza Jahanbakhsh "znalazł się na celowniku jednego z polskich klubów". Mało tego, otrzymał już nawet ofertę. I choć podano, że prawdopodobnie chodzi o Widzew Łódź, to nie można wykluczyć, że zainteresowane nim mogą być Pogoń Szczecin czy właśnie Lech, co sugerują jego kibice w sieci, zwłaszcza że jest przyjacielem Gholizadeha.

Portal football-asian.com przyznał ostatnio, że kapitan reprezentacji Iranu odrzucił oferty trzech czołowych klubów koreańskiej K-League. Dziennikarz Hatam Shiralizadeh dodał, że ma on obecnie propozycje z Holandii, Szkocji, Turcji oraz właśnie Polski. Było również spore zainteresowanie ze strony klubów ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich i Kataru, ale zostanie to rozpatrzone wyłącznie, gdy "opcje europejskie nie spełnią oczekiwań piłkarza". "To świadczy o ambicji Jahanbakhsha, by utrzymać się na najwyższym możliwym poziomie" - czytamy.

Trudno zaprzeczyć, że gdyby Jahanbakhsh trafił do ekstraklasy, byłby to największy hit letniego okienka transferowego. Piłkarz po sezonie 2017/18, kiedy został królem strzelców Eredivisie (21 bramek), został wykupiony z AZ Alkmaar przez Brighton za 22,5 mln euro. Po rozegraniu 50 meczów w Premier League przeniósł się do Feyenoordu, z którym zdobył mistrzostwo oraz Puchar Holandii.

Ostatni sezon spędził w SC Heerenveen, dla którego wystąpił w 19 spotkaniach, strzelił trzy gole i zanotował dwie asysty. Nie można również nie wspomnieć o dokonaniach reprezentacyjnych, gdyż dotąd zaliczył 92 spotkania w barwach Iranu, w których zdobył 17 bramek. Był uczestnikiem zarówno mistrzostw świata w Rosji w 2018 roku, jak i ostatniego mundialu w Katarze.

Dziennikarz Hatam Shiralizadeh podaje, że już niebawem powinniśmy poznać następny klub piłkarza. Lech rozpoczyna we wtorek rywalizację w el. Ligi Mistrzów. Jeśli przejdzie islandzki Breidablik, to w kolejnej rundzie zmierzy się prawdopodobnie z Crveną zvezda.