Stało się! Manchester United wydał krocie na nowego piłkarza

Manchester United zajął finalnie 16. miejsce w Premier League. Można rzucić taką tezę, że gdyby na nieco wyższym poziomie były Ipswich, Leicester oraz Southampton, to legendarny zespół naprawdę mógłby drżeć o utrzymanie. Nie ma zatem złudzeń, że musi dokonać transferów, by wrócić do czołówki Premier League. Udało się już sprowadzić Matheusa Cunhę, natomiast teraz ogłoszono kolejny transfer. Po fiasku negocjacji z Viktorem Gyokeresem był to priorytet drużyny.

Manchester United potwierdził hitowy transfer. 75 milionów euro

Manchester United potwierdził, że nowym napastnikiem został Bryan Mbeumo, czyli czwarty najlepszy strzelec ubiegłego sezonu Premier League. Ostatecznie pozyskano go z Brentford za 75 milionów euro i podpisano pięcioletni kontrakt. - Gdy tylko dowiedziałem się, że mam szansę dołączyć do Manchesteru United, musiałem skorzystać z okazji i podpisać kontrakt z klubem moich marzeń; drużyną, której koszulkę nosiłem, dorastając - wyznał w rozmowie z klubowymi mediami.

- Moim celem jest zawsze być lepszym, niż byłem wczoraj. Wiem, że mam charakter, aby osiągnąć wyższy poziom, trenując u Rubena Amorima i grając u boku zawodników światowej klasy - dodał. Mbeumo nie ukrywa, że jest podekscytowany stadionem oraz kibicami MU. - Wszyscy mówili mi o atmosferze, która się tu tworzy i o tym, jak ekscytujące są plany na przyszłość. To ogromny klub, z niesamowitym stadionem i wspaniałymi kibicami - zaznaczył.

Sporo po nowym nabytku oczekuje dyrektor sportowy MU Jason Wilcox. Docenił statystyki zawodnika, który w 136 meczach w Premier League zdobył 42 bramki i zanotował 30 asyst. - Rekord Bryana w liczbie bramek i asyst jest wyjątkowy, jego niezwykła regularność sprawiła, że przez ostatnie trzy sezony był jednym z najbardziej produktywnych zawodników w Anglii - oznajmił.

- Wiara Bryana w nasz projekt i determinacja, by dołączyć do klubu, potwierdziły to, że idealnie pasuje do Manchesteru United i kultury, którą rozwijamy - kontynuował. - Cieszymy się, że udało nam się pozyskać kolejnego z naszych głównych celów przed przedsezonowym tournee. Wyjazd do USA będzie doskonałą okazją dla Bryana do rozpoczęcia współpracy z Rubenem i nowymi kolegami z drużyny - skwitował.

Manchester United pod koniec lipca rozegra trzy sparingi w USA. Najpierw zmierzy się z West Hamem, potem z Bournemouth, a na koniec z Evertonem. Rozgrywki Premier League rozpocznie 17 sierpnia meczem z Arsenalem.