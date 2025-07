Alarm w Serbii! Boją się najazdu Polaków. "Szykują chaos"

Bardzo źle zaczął się sezon 2025/26 dla Jagiellonii Białystok. W piątek drużyna Adriana Siemieńca sensacyjnie została rozbita u siebie przez beniaminka ekstraklasy Bruk-Bet Termalicę Nieciecza, przegrywając aż 0:4.

REKLAMA

Zobacz wideo Urban nie wytrzymał! "Czy ja się nie przesłyszałem?!"

Szansę na rehabilitację Jagiellonia będzie miała już w czwartek, kiedy zagra z FK Novi Pazar w II rundzie kwalifikacji Ligi Konferencji. Zespół Vladimira Gacinovicia to trzecia drużyna poprzedniego sezonu serbskiej ekstraklasy. W czwartkowy wieczór (mecz o 19:00) FK Novi Pazar zadebiutuje w europejskich pucharach.

Dlatego bilety na to spotkanie rozeszły się w ekspresowym tempie, a na trybunach zasiądzie około 7200 kibiców. Wśród nich będzie też grupa fanów z Białegostoku, która nie tylko zapowiedziała przyjazd do Serbii, ale też szczególnie motywowała się na to spotkanie.

W mediach społecznościowych pojawiło się oświadczenie zagorzałych kibiców Jagiellonii, które teraz cytują też serbskie media. Czytamy w nim: "Jedziemy do jednego z najbardziej zapalnych punktów na mapie Bałkanów - miejsca, którego sami Serbowie się wstydzą. Novi Pazar to muzułmańskie miasteczko, które jest ich największą enklawą (~82%) w całym kraju. Położone niedaleko skradzionego Kosowa i zamieszkałe przez ludność sympatyzują z Bośnią, Turcją i Albanią".

Serbowie obawiają się przyjazdu kibiców Jagiellonii

"Każdy został poinformowany gdzie się zbieramy i jak się zachowujemy. Kto nie ogarnia - niech się dwa razy zastanowi, żeby nie było płaczu. To nie jest wyjazd dla indywidualistów, turystów czy marzycieli" - dodano.

Serbski portal novosti.rs przestrzegł przed przyjazdem kibiców Jagiellonii. "Polacy szykują chaos w Novim Pazarze. Kibice Jagiellonii pojawią się w mieście, a ich zapowiedzi były bardzo gorące" - czytamy na początku artykułu.

"Mecz z Jagiellonią, czyli drużyną, która w poprzednim sezonie dotarła do ćwierćfinału Ligi Konferencji, będzie wielkim wydarzeniem. Jej kibice zapowiedzieli swój przyjazd do miasta w ostrym tonie, wspominając o Kosowie, Bośni i Turcji" - dodano.

Rewanż Jagiellonia - FK Novi Pazar 31 lipca w Białymstoku. Wcześniej, bo w niedzielę o 17:30 drużyna Siemieńca podejmie Widzew Łódź w 2. kolejce ekstraklasy.