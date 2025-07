Hulk ma 38 lat, a strzelił tak, że prawie rozerwało siatkę. "Absolutna rakieta"

Dokładnie 48 milionów euro - taką wartość rynkową w 2014 roku osiągnął Givanildo Vieira de Souza, znany jako Hulk. "Początki kariery Brazylijczyka były dosyć nietypowe. W młodym wieku trafił do kilku japońskich klubów, skąd w 2008 roku wykupiło go FC Porto, płacąc aż 19 milionów euro. To właśnie w Portugalii Hulk zyskał międzynarodową sławę" - pisaliśmy na łamach Sport.pl. Potem występował jeszcze w Rosji oraz w Chinach, gdzie zarobił fortunę. Cztery lata temu wrócił jednak do Brazylii.

Oto co zrobił Hulk w Brazylii. "Absolutna rakieta"

Hulk jest piłkarzem Atletico Mineiro, które w ostatnich tygodniach nie mogło ustabilizować formy. I właśnie udowodniło to po raz kolejny. Po piątkowym zwycięstwie z Bucaramangą w Copa Sudamerica nie udało się pokonać w ligowym meczu Palmeiras. Ostatecznie było 2:3, natomiast dublet zanotował właśnie 38-latek, który dwukrotnie trafił do siatki... z rzutu wolnego.

Po raz pierwszy pokonał Wevertona w 42. minucie, kiedy doprowadził do wyrównania. Było to sprytne, precyzyjne uderzenie nad murem, które wpadło "w same widły". Następnie to rywale strzelali gole, konkretnie dwa i na kilka minut do końca wygrywali 3:2. W doliczonym czasie gry arbiter odgwizdał rzut wolny dla Atletico, na wprost bramki, dosłownie tuż za polem karnym. Można powiedzieć, że była to taka "przedłużona jedenastka" dla kogoś takiego, jak Hulk. I te słowa się potwierdziły.

Drugi strzał to był już taki z kategorii "ile fabryka dała". Brazylijczyk huknął, ile miał siły w nodze. I trafił w samo okienko. Bramkarz nawet nie zareagował, - uderzenie było zbyt szybkie, silne. Całe szczęście, że nie przerwało ono siatki. "Absolutna rakieta" - napisał jeden z użytkowników portalu X. Hulk po tym golu oczywiście nie mógł się powstrzymać i dosłownie wykrzyczał całe, siedzące w nim emocje.

Fani mogą powiedzieć, że wreszcie zrobiło się o piłkarzu głośno ze względu na to, co zrobił na boisku. Nie można przecież zapominać, że pod koniec ubiegłego roku trafił on na okładki sportowych gazet. "Hulk żył w małżeństwie z Iran Angelo przez 12 lat. Ich związek rozpadł się, ponieważ zaczął on romansować z siostrzenicą Iran, czyli Camilą Angelo. Ostatecznie doszło do rozwodu. Obie kobiety są do siebie niezwykle podobne" - można było przeczytać na Sport.pl.