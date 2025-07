Jest zwrot ws. Kownackiego. To tam będzie grał. Niemcy ogłaszają

W zeszłym sezonie 2. Bundesligi Dawid Kownacki strzelił 13 goli w 29 meczach dla Fortuny Duesseldorf. Dało mu to dziesiąte miejsce w klasyfikacji strzelców. To był indywidualnie dobry sezon dla Polaka i wydawało się, że będzie miał swoją przyszłość w Bundeslidze, ale trener Horst Steffen nie widzi dla niego miejsca w składzie Werderu Brema.

REKLAMA

Zobacz wideo Sensacyjny powrót do reprezentacji Polski?! Jan Urban: Nie wahałbym się

Nowy faworyt w wyścigu o Kownackiego. Konkretna oferta

Kibice Fortuny życzyli sobie, by zatrzymano Kownackiego na dłużej, ale najprawdopodobniej to się nie stanie Zainteresowanie Polakiem wykazywało też Schalke 04 Gelsenkirchen. Ostatnio łączono go z Widzewem Łódź, ale dla łodzian to była mało realna opcja, przekraczała i tak duże możliwości finansowe. Według najnowszych wieści jest nowy lider w wyścigu o Kownackiego. Polak najprawdopodobniej zostanie na zapleczu Bundesligi, ale w innym klubie.

Jak donosi "Kicker", temat transferu Kownackiego bardzo poważnie traktuje Hertha Berlin. Klub ze stolicy Niemiec zaoferował roczne wypożyczenie Polaka z obowiązkiem wykupu. To jest oferta, którą Werder może zaakceptować. W Bremie zdali sobie sprawę, że wymagane 3,5 mln euro za wykupienie Kownackiego już teraz to zbyt duża kwota, dlatego są otwarci na wypożyczenie. Hertha zapłaci dużo mniej za rok, bowiem kontrakt Kownackiego z Werderem wygasa w 2027 r., więc w 2026 r. będzie ostatnia okazja, by na piłkarzu zarobić.

Zobacz też: Tak dzisiaj wygląda Karim Benzema. "Boże, co oni mu zrobili?"

Hertha działa też pod presją czasu. Do swojego pierwszego meczu w sezonie (na wyjeździe z Schalke) ma mniej niż dwa tygodnie. Potrzebuje napastnika z doświadczeniem na poziomie 2. Bundesligi, który będzie też gwarancją kilkunastu goli w sezonie. Celem berlińczyków awans na najwyższy poziom rozgrywkowy w Niemczech.

Zdaniem "Kickera" wszystko powinno rozstrzygnąć się w tym tygodniu. Według portalu liga-zwei.de ostateczna decyzja Kownackiego ma pojawić się nawet w ciągu najbliższej doby. We wtorek Werder wyjeżdża na obóz do Austrii. W klubie chcą, by Kownacki się określił jeszcze przed wyjazdem.

Dawid Kownacki jest wyceniany przez Transfermarkt na kwotę 2,5 mln euro.