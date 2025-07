Kto lepszy: Messi czy Ronaldo? Zagadka rozwiązana. "To kończy dyskusję"

"Messi czy Ronaldo?" - od wielu lat wiele osób zadaje sobie to pytanie, kto jest lepszym piłkarzem. Obaj mają swoich zwolenników i przeciwników. Niezaprzeczalne jest to, że ci piłkarze sprawili, że futbol jest jeszcze bardziej wyjątkowy. Ostatnio takie pytanie usłyszał Gianni Infantino od słynnego YouTubera IShowSpeeda. Szef FIFA wybrał dyplomatyczną odpowiedź. "Dwóch świetnych piłkarzy. Jeśli jesteś Portugalczykiem, to Ronaldo. Jeśli jesteś Argentyńczykiem, to Messi" - oświadczył, cytowany przez Barca Universal w serwisie X.

Media: To stawia Messiego przed Ronaldo

Teraz dziennikarze beinsports.com poszli o krok dalej i wskazali statystykę, która "stawia Messiego przed Cristiano Ronaldo i kończy dyskusję na temat ich rywalizacji" - czytamy. Mowa tu o liczbie goli bez rzutów karnych. W ostatnim meczu Inter Miami pokonał New York Red Bulls 5:1, a Argentyńczyk strzelił z akcji dwa gole.

To sprawia, że ma na swoim koncie 764 gole bez "jedenastek". To o jedno trafienie więcej niż Cristiano Ronaldo (763). "Statystyka ta dodatkowo podkreśla jego wielkość" - piszą dziennikarze.

W czasie trwania swojej pięknej kariery Cristiano Ronaldo strzelił 938 goli. Zdaniem beinsports.com to jest imponujący wynik, ale "nie czyni go najlepszym" w historii.

Statystyki potwierdzające tę tezę

Serwis porównał statystyki, które - ich zdaniem - "wyraźnie przemawiają na korzyść Argentyńczyka" - czytamy.

Gole z rzutu wolnego: Messi 69 - Cristiano 64

Średnia bramek na mecz: Messi 0,78 - Cristiano 0,73

Minuty na gola: Messi 105' - Cristiano 112'

Strzały na bramkę: Messi potrzebuje 5,36 - Cristiano 6,53

"A wszystko to przy 167 meczach mniej niż ich odwieczny rywal. Trudno dorównać tym liczbom i mogłyby one rozstrzygnąć spór raz na zawsze" - zakończono.

Leo Messi i Cristiano Ronaldo to wciąż grające legendy futbolu. Przez ponad dekadę stanowili o sile swoich zespołów. Ich czas powoli przemija, ale ich osiągnięcia pozostaną z kibicami na zawsze.