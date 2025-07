Tak dzisiaj wygląda Karim Benzema. "Boże, co oni mu zrobili?"

Od lipca 2023 roku Karim Benzema jest zawodnikiem saudyjskiego Al-Ittihad. Trafił tam po tym, jak w europejskiej piłce klubowej wygrał w zasadzie wszystko, co było do wygrania. Cztery razy wygrywał mistrzostwo Hiszpanii i aż pięć razy Ligę Mistrzów. Czterokrotnie wygrywał też Superpuchar UEFA, pięć razy zwyciężał w Klubowych Mistrzostwach Świata. Trzykrotnie sięgnął po Puchar Króla. I to wszystko osiągnął jako zawodnik Realu Madryt. Wczesniej jeszcze cztery razy zostawał mistrzem Francji z Olympique Lyon. Ukoronowaniem jego kariery był rok 2022, kiedy zdobył Złotą Piłkę.

Tak teraz wygląda Karim Benzema. Kibice w szoku

Potem mógł nieco zniknąć z radarów. Jako zawodnik Al Ittihad nic jeszcze nie wygrał. W 62. meczach we wszystkich rozgrywkach strzelił 38 goli i zanotował 17 asyst. Zwrócił uwagę na siebie ostatnio, a to przez zdjęcia, jakie opublikował na Facebooku jego klub. Benzema według niektórych kibiców wygląda na nich na... lekko zaniedbanego.

"Boże, co oni mu zrobili?", "Co mu się stało?", "Wygląda 10 lat starzej", "Wygląda na to, że nie przejmuje się już niczym" - to tylko niektóre komentarze zaskoczonych kibiców, cytowane przez portal digisport.ru. Być może jednak ujęcie nie było zbyt korzystne. Na innych fotografiach Francuz nie wygląda tak źle.

Benzema ma 37 lat. Jak długo pozostanie w zawodowej piłce? Jego kontrakt z saudyjskim zespołem obowiązuje do czerwca 2026 roku. Pod koniec zeszłego roku hiszpańskie media informowały, że Francuz może wrócić do Realu Madryt, ale w roli ambasadora klubu. Nie można wykluczyć, że po tym sezonie zakończy karierę.

"Po 1,5 sezonu w Al-Ittihad zaczyna być zmęczony codziennymi obowiązkami, takimi jak treningi, które w Arabii odbywają się wieczorem (19:00 - przyp. red.) ze względu na wysokie temperatury rano. Do tego dochodzi pewne zmęczenie psychiczne po trudnym początku w klubie. Dochodzi do tego motywacja do życia w Madrycie" - twierdziło Relevo.