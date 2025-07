Reprezentant Polski "pokazał się" Urbanowi. Ależ to zrobił!

Bartosz Slisz przez lata rozwijał się na boiskach Ekstraklasy. Najpierw był zawodnikiem Zagłębia Lubin, a potem trafił do Legii Warszawa, której barwy reprezentował przez cztery sezony. Dopiero w 2024 roku pomocnik postanowił spróbować swoich sił za granicą. Został zawodnikiem Atlanty United i można powiedzieć, że w pewnym momencie zniknął z radaru. W październiku zeszłego roku Michał Probierz nie zdecydował się nawet powołać go na zgrupowanie reprezentacji Polski.

REKLAMA

Zobacz wideo Ulubiona piłkarka Amandy Moury Pietrzak? "Córka Dennisa Rodmana jest bardzo twarda, inspiruje mnie"

Bartosz Slisz błyszczy w MLS. Jan Urban go doceni?

Ostatnio jednak forma Polaka wydaje się najwyższa od dawna. Regularnie gra w pierwszym składzie Atlanty United i mimo tego, że nigdy nie był uważany za specjalnie ofensywnego zawodnika, to zaczyna "robić liczby". W środowym spotkaniu przeciwko Chicago Fire zanotował asystę, a jego trener Ronny Deila nazwał go graczem meczu i powiedział: "jest dobry dla nas cały ten sezon".

ZOBACZ TEŻ: Leo Messi napisał historię! To jest po prostu kosmita

Jak się okazało w weekendowym spotkaniu MLS, Slisz nie zwalnia tempa. Choć Atlanta United tym razem nie zdołała dopisać do swojego konta trzech punktów, bo przegrała u siebie 2:3 z Charlotte FC, to Polak nie może mieć sobie wiele do zarzucenia. To jego kapitalne podanie w 19. minucie wykorzystał Tristan Muyumba, otwierając wynik meczu.

Formę Slisza na uwadze musi mieć nowy selekcjoner kadry Polski Jan Urban. Wydaje się, że nazwiska 26-latka nie zabraknie na liście powołanych na wrześniowe okienko reprezentacyjne, kiedy Biało-Czerwoni zmierzą się z Holandią i Finlandią.