Legenda futbolu przeżyła chwile grozy. "Doznał szoku"

Michel Platini był w ostatnich latach na świeczniku. Miało to związek z oskarżeniami o korupcję, oszustwa, fałszerstwa oraz bezprawny przelew dwóch milionów franków z konta FIFA na rzecz Francuza. Przeciwko niemu, a także Seppowi Blatterowi toczyła się nawet sprawa karna. Sąd dwukrotnie uniewinnił byłych szefów UEFA i FIFA. "Postępowanie karne miało nie tylko prawne, ale również ogromne konsekwencje osobiste oraz zawodowe dla Michela Platiniego, choć nigdy nie przedstawiono żadnych obciążających dowodów" - pisał "The Guardian". I kiedy wydawało się, że w końcu w życiu Francuza zagości spokój, wydarzyło się coś przerażającego.

REKLAMA

Zobacz wideo Syn Jana Urbana skradł show! "Będę musiał się przejechać"

Dramat Michela Platiniego. Złodzieje ukradli mu trofea

"La Gazzetta dello Sport" przekazała, że Platini padł ofiarą włamywaczy. Z pomieszczenia gospodarczego, zlokalizowanego w ogródku jego posiadłości w pobliżu Cassis, zginęło około 20 trefów, a także medale. Do incydentu doszło w piątek nad ranem. Ba, włamywaczom nie przeszkadzał fakt, że 70-latek znajdował się na posesji. I to on nakrył włamywacza na gorącym uczynku, ale schwytać go się nie udało.

Ze snu Platiniego zbudziły niepokojące odgłosy z ogrodu. "Doznał szoku. (...) Spostrzegł zakapturzonego mężczyznę, który miał na sobie czarne ubrania. Włamywacz wyszedł z okna, a następnie rzucił się do ucieczki" - ujawnili dziennikarze. Informacje te potwierdził też francuski "L'Equipe". Wszczęto postępowanie i teraz liczone są straty.

Bogata kariera piłkarska, a potem kilka rozczarowań

Michel Platini to legenda futbolu. Grał dla AS Nancy, Saint-Etienne, a także Juventusu. Trzykrotnie udało mu się zdobyć Złotą Piłkę. Wpływ na to miały nie tylko jego sukcesy w klubach, ale i w reprezentacji narodowej. Rozegrał dla niej 72 mecze, strzelając 41 bramek. Wywalczył m.in. mistrzostwo Europy (1984).

Zobacz też: Gigant z Premier League rusza po Polaka. Klub z ekstraklasy zarobi krocie.

Po zakończeniu kariery piłkarskiej zasiadł na ławce trenerskiej, ale całkowicie rozczarował. Przejął kadrę Francji, jednak przez cztery lata sukcesów nie odniósł. To zostawiło rysę na jego wizerunku, a jeszcze większą stworzyły oskarżenia wspomniane na wstępie artykułu. Od 2007 do 2015 roku zasiadał na czele UEFA. Wieszczono, że może zostać nawet prezesem FIFA, ale afera finansowa nie tylko nie pozwoliła mu zostać szefem światowej federacji, ale też zakończyła jego rządy w UEFA.