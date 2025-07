Snoop Dogg będzie miał własny klub piłkarski. Razem z Modriciem

54-latka trudno nazwać wyłącznie raperem, choć w trakcie kariery sprzedał aż 35 milionów płyt. Jakkolwiek trywialnie by to nie zabrzmiało, Snoop Dogg jest po prostu Snoop Doggiem. Twarzą całej kultury związanej z rapem, aktorem i producentem filmowym, ale także ogromnym fanem sportu. Zdarzyło mu się chociażby uczestniczyć w galach WWE, komentować walkę Mika Tysona z Royem Jonesem Juniorem czy też zostać jedną z twarzy igrzysk olimpijskich w Paryżu.

Kolejny sportowy projekt Snoopa? Tym razem zainwestował w klub piłkarski

Jak się okazuje, to nie jedyne powiązania 53-latka ze sportem. 17 lipca Swansea ogłosił, że Amerykanin oficjalnie zainwestował w ich klub.

„Moja miłość do piłki nożnej jest powszechnie znana, ale to, że zostałem właścicielem klubu Swansea City, jest dla mnie czymś wyjątkowym. Historia klubu i okolicy naprawdę mnie poruszyła. To dumne, robotnicze miasto i klub. Słabszy, który odgryza się, tak jak ja. Jestem dumny, że jestem częścią Swansea City. Zrobię wszystko, co w mojej mocy, żeby pomóc klubowi i nie mogę się doczekać, żeby poznać wszystkich moich YJBS" - powiedział Snoop Dogg, cytowany w oficjalnym oświadczeniu "Łabędzi".

Z kolei grupa właścicielska Swansea, na czele której stoją Amerykanie Brette Cravatt i Jason Cohen oraz Brytyjczyk Nigel Morris, wyjaśniła, co na celu ma zaangażowanie znanej postaci w ich projekt: „To kolejny epizod dla Swansea City, gdyż staramy się tworzyć nowe możliwości zwiększenia zasięgu i rozpoznawalności klubu. Ogromna globalna baza fanów i odbiorców Snoopa z pewnością nam w tym pomoże."

W tym kontekście trudno nie zgodzić się z logiką Swansea. W końcu jedną z twarzy zespołu został człowiek, którego na samym Instagramie obserwuje ponad 88 milionów użytkowników.

Artysta nie jest też jedyną sławną postacią, która postanowiła zainwestować w walijski klub. Wcześniej jego akcjonariuszem został także Luka Modrić. Te dwie postaci w ramach jednego projektu związanego z futbolem to połączenie, którego chyba nikt się nie spodziewał.

Czas pokaże, czy Swansea wyjdzie ono na dobre. "Łabędzie" mają ambicje, by ponownie zagrać w Premier League, w której występowały w latach 2011-2018. Jednak po spadku z angielskiej elity stały się średniakiem Championship, a ostatni sezon w ich wykonaniu przyniósł 11. miejsce w tabeli.