Złota Piłka jak zawsze wzbudza gigantyczne emocje. Przez długi czas faworytem do jej zdobycia za sezon 2024/2025 był Mohamed Salah, ale jego notowania osłabły, kiedy Liverpool odpadł z Ligi Mistrzów już w 1/8 rozgrywek. Od tamtego czasu najwięcej mówiło się o piłkarzach FC Barcelony i Ousmanie Dembele. Z racji, że to właśnie 28-letni skrzydłowy z Paryża wygrał Ligę Mistrzów, jego pozycja w notowaniach bukmacherów stała się zdecydowania najmocniejsza.

To nie Dembele zdobędzie Złotą Piłkę? Zaskakujący ranking

Po zakończeniu sezonu w czołowych ligach Europy wydawało się, że w kwestii Złotej Piłki mogą delikatnie namieszać jeszcze dwa wydarzenia. Po pierwsze, faza pucharowa Ligi Narodów, a po drugie - Klubowe Mistrzostwa Świata. "Delikatnie" było tu jednak słowem klucz, bo mało kto spodziewał, żeby ktokolwiek miał odebrać nagrodę France Football piłkarzowi PSG.

Wskazywały na to też wszelkie rankingi, dopóki nie zobaczyliśmy tego TNT Sports. Amerykańskie medium na swojej stronie oceniło, że bardziej na Złotą Piłkę od Francuza zasługuje aż trzech piłkarzy! To kolejno Lamine Yamal, Vitinha oraz Cole Palmer. Ostatnie nazwisko jest tutaj najbardziej zaskakujące. Piłkarz Chelsea miał nieco rozczarowujący sezon w Premier League (tylko trzy gole w 2025 roku), ale wygrał z angielskim klubem Ligę Konferencji, a ostatnio triumfował w KMŚ.

Jak Amerykanie tłumaczą natomiast dopiero czwartą pozycję francuskiego napastnika? "Dembele jest blisko, ale jego szanse zabolało to, że Francja nie wygrała Ligi Narodów. Co więcej, w meczu z Hiszpanią trzy gole dla Trójkolorowych padły, kiedy on już zszedł z boiska. Bramka z Realem Madryt w półfinale Klubowych Mistrzostw Świata mu pomogła, ale z wyjątkiem jednego strzału obronionego przez Roberta Sancheza, był anonimowy w wielkim finale tego turnieju."

Faworyci do Złotej Piłki wg. TNT Sports: