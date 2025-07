Czegoś takiego dawno nie było. Oto reakcje po konferencji Urbana

Jan Urban był faworytem mediów i kibiców, jeśli chodzi o przejęcie posady selekcjonera reprezentacji Polski po Michale Probierzu. Wskazywano, że dzięki swoim kompetencjom miękkim i otwartości na drugiego człowieka będzie w stanie oczyścić atmosferę w szatni i wokół drużyny. Nie był jednak na pierwszym miejscu w PZPN, bowiem Cezary Kulesza rozważał wcześniej Macieja Skorżę i Jerzego Brzęczka.

Urban zrobił pierwsze pozytywne wrażenie

Reakcje kibiców, mediów i dziennikarzy po pierwszej konferencji Urbana są na ogół pozytywne. Zwrócono uwagę na Twitterze, że wysłuchuje pytań, stara się obszernie odpowiadać na pytania dziennikarzy i deklaruje chęć rozmowy z piłkarzami i swoimi asystentami. Podkreśla, że komunikacja jest najważniejsza, aby móc poprawić sytuację.

"Jan Urban. The Normal One" - krótko podsumował konferencję Mateusz Ligęza z Radia ZET. Podobnie określano Juergena Kloppa, byłego trenera Borussii Dortmund i Liverpoolu. Dodał też: "Już na starcie budzi dużą sympatię. Na stanowisku, na którym oczekiwaliśmy nie tylko wiedzy i doświadczenia, ale także normalności - tego brakowało. Niby to powinien być standard, a jest swego rodzaju nowością. Kadra ma przyjemną twarz sternika, i super."

"Jan Urban ma w sobie coś takiego, że wystarczy, że powie dziesięć zdań, a z miejsca czujesz sympatię, dobrą energię i trzymasz za niego kciuki" - ocenił Maciej Łuczak z Canal+ Sport. Potem dodał: "To jest mimo wszystko rzecz poboczna, bo kluczowe będą wyniki, efekty pracy czysto sportowe, ale naprawdę dobrze posłuchać selekcjonera, który normalnie odpowiada na pytania i nie robi z kwestii wokół kadry nie wiadomo jakiego zagadnienia. Mówi płynnie, szczerze, po prostu w normalny sposób. Sympatyczna odmiana".

"Urban tak z serca. Inaczej" - to spostrzeżenie Janusza Michallika.

"Rzadko spotykana krytyka poprzednika przez nowego selekcjonera (choć bardzo elegancka). Jan Urban przyznał, że jego zdaniem "Michał Probierz popełnił błąd z załatwianiem kwestii opaski kapitańskiej i rozegrania tego". Dodał że też by się wkurzył na telefon podczas usypiania dzieci…" - przyznał Michał Pol.

"Przypomina mi Jan Urban Adama Nawałkę na tej konferencji. Stylem, sposobem mówienia, zachowaniem, a w odpowiedziach jest nawet momentami konkretniejszy" - porównał Kacper Sosnowski ze Sport.pl.

"Żadnych wyuczonych formułek ze strony Jana Urbana. Naturalność, otwartość, pozytywna energia. Kilka minut jednej konferencji i czuć powiew normalności w kadrze. Lubię to" - skomentował Marcin Jaz ze Sport.pl.

Pierwszy mecz reprezentacji Polski pod wodzą Jana Urbana odbędzie się 4 września, rywalem będzie Holandia.