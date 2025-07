Kompromitacja Amerykanów przed startem Ekstraklasy. Wkurzyli cały Kraków

Tegoroczni ekstraklasowicze bardzo wcześnie zaczęli się zbroić przed nowym sezonem PKO Ekstraklasy, odważnie działają na rynku transferowym. Ściągają głośne nazwiska, biją swoje rekordy. Ten sezon przyciągnie międzynarodową publikę, m.in. ze Stanów Zjednoczonych i Kanady.

Amerykanie ośmieszyli się przed startem Ekstraklasy

Od tego sezonu rozgrywki Ekstraklasy będą pokazywane w Ameryce Północnej, prawa wykupiła stacja beIN Sports. Pierwszy raz polska liga będzie nadawana po drugiej stronie Oceanu Atlantyckiego. Amerykanie odważnie promują nasze rozgrywki w social mediach. Pojawił się już klip zapowiadający sezon, który przypominał zwiastun filmowy, znalazło się też miejsce na posty dotyczące Legii Warszawa i Lecha Poznań.

Stacja opublikowała też post dotyczący Cracovii, ale tutaj doszło do dużej, wręcz kompromitującej wpadki. Choć w poście znalazły się zdjęcia "Pasów", to w treści pomylono przydomek zespołu. Amerykanie użyli określenia "Biała Gwiazda", które dotyczy Wisły Kraków, a ta będzie występować w Betclic 1. Lidze.

"Biała Gwiazda i cała ekscytacja Ekstraklasy rozświetlą beIN SPORTS! Już tylko 2 dni do startu polskiej ligi!" - czytamy w treści posta telewizji, który ukazał się w środę po południu.

To karygodny błąd, w środowiskach kibicowskich w Krakowie wręcz niewybaczalny, fani Cracovii i Wisły darzą się nawzajem bardzo dużą niechęcią.

Derby stolicy Małopolski mają za sobą dużą historię. Znane są też jako Wielkie Derby Krakowa lub Święta Wojna. Ostatnie derbowe spotkanie rozegrano 1 maja 2022 r., padł bezbramkowy remis.

Internauci od razu zwrócili uwagę na błąd północnoamerykańskiej stacji, ale ta nie edytowała treści posta. Pomyłka dalej rzuca się w oczy.

Sezon Ekstraklasy rusza już w piątek. Pierwszego dnia odbędą się mecze Jagiellonii Białystok z Bruk-Betem Termaliką Nieciecza (godz. 18:00) oraz Lecha Poznań z Cracovią (godz. 20:30).

Pierwszy raz w historii ligi aż pięć miejsc da awans do europejskich pucharów, więc będzie o co grać. Pierwsza dwójka zyska prawo do gry w eliminacjach do Ligi Mistrzów. Trzeci i czwarty zespół będą grać w kwalifikacjach do Ligi Konferencji. Triumfator Pucharu Polski będzie mógł walczyć w eliminacjach do Ligi Europy. Jeśli zwycięzca PP będzie w czołowej czwórce, wtedy miejsce w LK zostanie przyznane drużynie z piątego miejsca.