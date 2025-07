- Wierzymy, że ten wybór pozwoli reprezentacji rozwinąć pełnię swojego potencjału. Naszym celem jest zakwalifikowanie się do finałów mistrzostw świata w 2026 roku. Życzę selekcjonerowi powodzenia i zapewniam, że może liczyć na pełne wsparcie: moje, Zarządu oraz wszystkich pracowników PZPN - podsumował wybór nowego selekcjonera prezes PZPN Cezary Kulesza. Nie trzeba było czekać długo również na reakcję byłego szefa związku.

Oto jak Boniek zareagował na zatrudnienie Urbana. Króciutko

Zbigniew Boniek już kilka dni temu napisał na portalu "X": "Fajna ta nasza piłka. Wszyscy wiemy, że selekcjonerem będzie Jan Urban". I miał rację, czego dowiedzieliśmy się w środę. "JU" - przekazał, uwypuklając oczywiście inicjały nowego trenera. Dodał również trzy emotikony: TOP, flagę Polski oraz piłkę, czym dał do zrozumienia, że jest zadowolony z wyboru.

Boniek udzielił we wtorek wywiadu Interii, w którym szerzej skomentował postać 63-letniego trenera i przyszłość reprezentacji Polski. - Jest dobrym człowiekiem, a z dobrymi ludźmi zawsze się dobrze współpracuje. Zawodnicy będą mieli z nim dobrze. Janek zna swoją wartość, ale okazuje to w trochę inny sposób niż Michał Probierz. Na pewno będzie zaskakiwał składem, czy ustawieniem drużyny, ale nie będzie zaskakiwał krojem garniturów - powiedział o Urbanie.

Na tym jednak nie poprzestał. - Taktycznie zmieni zespół - myślę, że będzie grał inaczej niż Michał Probierz. Ale jak mówiłem przed chwilą, poczekajmy do meczu. (...) Koncepcję tworzy pierwszy trener, a my zastanawiamy się, nad fachowością trenera od przygotowania fizycznego. Dobrze, że taki jest, ale przecież w 3-4 dni nie zdziała cudów w tej kwestii. On może zawodnikom pomóc, a nie zbudować. (...) Piłka to jest prosta gra - podsumował.

Reprezentacja Polski rozegra kolejny mecz już 4 września, kiedy zmierzy się na wyjeździe z Holandią. Trzy dni później podejmiemy za to na własnym stadionie Finlandię. Na ten moment zajmujemy trzecie miejsce w tabeli grupy G z dorobkiem sześciu pkt. Liderami są Finowie (4 mecze, 7 pkt), którzy wyprzedzają Holandię (2 mecze, 6 pkt).