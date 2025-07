Jan Urban urodził się 14 maja 1962 roku w Jaworznie. Karierę rozpoczął w tamtejszej Victorii, z której trafił do Zagłębia Sosnowiec. Cztery lata później był już zawodnikiem Górnika Zabrze, z którym zdobył trzy mistrzostwa oraz Superpuchar Polski. Kapitalna forma, gdyż w 52 meczach zanotował 16 goli i 11 asyst zaowocowała transferem do hiszpańskiej Osasuny. I został legendą tego klubu.

Trzeba przyznać, że sławę zapewnił mu występ przeciwko Realowi Madryt, kiedy w grudniu 1990 roku ustrzelił hat-tricka na Santiago Bernabeu i zapewnił drużynie zwycięstwo aż 4:0. Poza tym miał choćby kapitalny mecz z VfB Stuttgart w Pucharze UEFA, gdyż zdobył dwie bramki, zanotował asystę, a zespół wygrał 3:2. Potem występował jeszcze w barwach Realu Valladolid, CD Toledo, niemieckiego VfB Oldenburg, natomiast karierę zakończył w Górniku Zabrze.

Kim jest Jan Urban? Oto nowy selekcjoner reprezentacji Polski

Nowy selekcjoner reprezentacji Polski jest również byłym reprezentantem Polski. Oficjalny debiut zaliczył w lutym 1985 roku, gdy wystąpił w towarzyskim spotkaniu z Bułgarią. Karierę zakończył z dorobkiem 57 meczów oraz siedmiu trafień w barwach narodowych. Ostatnie starcie - w listopadzie 1991 roku przeciwko Anglii. Urban był uczestnikiem mistrzostw świata w 1986 roku, podczas których zaliczył cztery spotkania.

Po zakończeniu kariery piłkarskiej został trenerem i podjął pracę w akademii Osasuny. Dziewięć lat - tyle potrzebował, by samodzielnie przejąć zespół w seniorach. I został zatrudniony w Legii Warszawa, w której zadebiutował w lipcu 2007 roku, kiedy boleśnie przegrał z nieistniejącą już Vetrą Wilno w 2. rundzie Pucharu Intertoto. Zawodnicy wówczas nie popisali się na boisku, natomiast wskutek bandyckiego zachowania fanów wynik zweryfikowano na walkower 3:0, podobnie jak mecz rewanżowy i Legia została wyeliminowana z europejskich pucharów.

Jako trener prowadził m.in. właśnie Osasunę, Legię Warszawa, Lecha Poznań oraz ostatnio Górnika Zabrze. W latach 2007-08 był również asystentem Leo Beenhakkera w reprezentacji Polski, choćby podczas Euro 2008. Najdłużej pracował w Legii - w sumie poprowadził ją w 176 spotkaniach. Urban znany jest z tego, że ma bardzo dobry kontakt z zawodnikami i lubi stawiać na młodzież. Debiutowali u niego przecież tacy piłkarze jak: Dariusz Stalmach (mający wówczas zaledwie 15 lat), Ariel Borysiuk (16), Robert Gumny, Kamil Jóźwiak, Dominik Sarapata (17) czy obecny pomocnik Arsenalu Mikel Merino (19).

Jeśli chodzi o sukcesy, to może się on pochwalić zdobyciem mistrzostwa Polski z Legią, Superpucharu Polski z Lechem oraz dwukrotnym triumfem z warszawskim klubem w Pucharze Polski. Jakie są zatem zalety Jana Urbana? - Mogę powiedzieć, że to bardzo dobry wybór. Trener już wcześniej zasługiwał na tę szansę. To jest taki spokojny gość, fajny, otwarty, ale z charyzmą. Potrafi rządzić zawodnikami - wyjaśnił bramkarz Jasmin Burić.

Były reprezentant Polski Marcin Komorowski wskazał również minusy szkoleniowca. - Jako świetny były piłkarz nie rozumiał, że zawodnicy mogą nie potrafić tego, czego od nich oczekiwał. Gdy widział, że ktoś ma problem z wykonaniem ćwiczenia, szybko się denerwował, a zawodnik był mocno krytykowany - oznajmił.

Jak zatem chciałby grać Urban? Mateusz Borek ujawnił, że systemem "z czwórką z tyłu", prawdopodobnie systemem 1-4-4-2. Burić dodał jeszcze jedną rzecz. - Ja pamiętam, jak byliśmy razem w Lechu, to ćwiczyliśmy dużo podań między liniami, chcieliśmy grać w piłkę po ziemi, taką piłkę bardzo techniczną - podsumował.