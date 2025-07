Barcelona pod ścianą! Czekają na kluczową decyzję ws. powrotu do domu

FC Barcelona jest gotowa do tego, by wrócić na Camp Nou we wrześniu. Tak ułożono terminarz La Ligi, że pierwsze trzy mecze rozegra na wyjeździe, a u siebie zagra po pierwszej przerwie reprezentacyjnej. Jednak zarządowi zależało, by powrót był szybszy i bardziej uroczysty, z rozmachem.

Barcelona ma problem z powrotem na Camp Nou

Celem władz Barcelony był powrót na Camp Nou 10 sierpnia. Wtedy chciała zorganizować mecz o Puchar Gampera, a rywalem miałoby być włoskie Como. W najbardziej optymistycznym scenariuszu zakładano, że na trybuny wejdzie wtedy aż 60 tys. osób, ale szybko zweryfikowano zapędy "Blaugrany". Hiszpańskie media zgodnie twierdziły, że publiczność może być dwa razy mniejsza.

Istnieje ryzyko, że do tego meczu na Camp Nou w ogóle nie dojdzie. Barcelona rozważa rezygnację z organizacji Pucharu Gampera. Jak donosi kataloński dziennik "Mundo Deportivo", brakuje arcyważnego dokumentu od Rady Miasta. Nie wydała jeszcze zezwolenia na początkowe użytkowanie obiektu. Bez tego nie pojawią się kibice na trybunach.

"W klubie panuje umiarkowany optymizm co do zgody Rady Miasta na przyznanie licencji'" - czytamy na łamach gazety.

Ostateczna decyzja Rady Miasta ma zapaść w czwartek lub piątek. W klubowych biurach spodziewana jest odmowa. Według "Sportu" w takim układzie Barcelona rozważa przeniesienie Pucharu Gampera na Estadi Johan Cruyff. Z tego obiektu korzystają głównie rezerwy, drużyna Juvenil A w Młodzieżowej Lidze Mistrzów oraz kobiecy zespół. Może pomieścić sześć tysięcy osób.

Barcelona jest pewna, że powrót na Camp Nou we wrześniu jest niezagrożony i zagra tam w połowie września z Valencią.