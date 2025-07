Nagle gruchnęły wieści ws. przyszłości Milika. "Otrzymał propozycje"

Chociaż umowa Arkadiusza Milika z Juventusem obowiązuje jeszcze do końca czerwca 2027 roku, to trudno sobie wyobrazić, żeby Polak miał wypełnić kontrakt. Od pewnego czasu regularnie pojawiają się doniesienia ws. odejścia napastnika. Pozostaje tylko najważniejsze pytanie - gdzie Arkadiusz Milik będzie grać w przyszłym sezonie?

Arkadiusz Milik trafi do klubu spoza Europy?

Polak znajduje się poza grą już ponad roku, gdy przed Euro 2024 nabawił się poważnej kontuzji kolana. Trudno więc spodziewać się transferu do jednego z czołowych klubów Europy. Ale do finansowej potęgi z Bliskiego Wschodu? Cytując klasyka - można, jak najbardziej, jeszcze jak.

Zajmujący się transferami Rudy Galetti przekazał, że "Arkadiusz Milik otrzymał propozycje od klubów saudyjskich, a także zainteresowanie ze strony drużyn z Kataru i MLS". Dodał, że Polak ciągle nie podjął decyzji ws. przyszłości.

Tego typu ewentualny transfer na pewno byłby spadkiem pod względem sportowym, ale finansowym? Zdecydowanie nie.

Wcześniej media informowały, że zainteresowanie Milik wykazuje Shabab Al-Ahli, a więc ekipa ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich, którą prowadzi były selekcjoner reprezentacji Polski Paulo Sousa. Gdyby do takiego egzotycznego transferu doszło, to Arkadiusz Milik byłby kolejnym Polakiem na Półwyspie Arabskim po Marcinie Bułce, który dołączył do saudyjskiego NEOM SC i Krzysztofie Piątku w katarskim Al-Duhail.

Przez trzy lata gry Arkadiusz Milik rozegrał dla Juventusu 75 spotkań, w których zdobył 17 bramek i zanotował dwie asysty. Wygrał z nim jeden Puchar Włoch w sezonie 2023/2024. Obecnie napastnik wyceniany jest przez portal Transfermarkt na dwa miliony euro.