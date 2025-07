Dramat Polaka. Mourinho zapowiedział rewolucję. Jest na liście

Jose Mourinho planuje prawdziwą rewolucję. Jak donoszą tureckie media, z jego Fenerbahce SK ma odejść aż dziewięciu piłkarzy. Wśród nich znajduje się Sebastian Szymański. Plotki transferowe z udziałem Polaka to w ostatnim czasie żadna nowość, ale wygląda na to, że jego szanse na pozostanie w wicemistrzu Turcji wynoszą już praktycznie zero.