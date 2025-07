FIFA wprowadza zmiany. "Przerosło nasze oczekiwania"

W trakcie imprezy w Stanach Zjednoczonych FIFA testowała przede wszystkim trzy nowości. Po pierwsze, kamerę sędziego, która pozwalała nam zobaczyć, jak wygląda mecz z perspektywy arbitra. Po drugie, nową wersję półautomatycznego spalonego, która miała przyspieszać decyzje dotyczące ofsajdów. I po trzecie - zasadę dotyczącą rozpoczynania gry od bramkarza.

Pierlugi Collina zachwycony nowościami w FIFA. Szymon Marciniak też z nich korzystał

Najwięcej uwagi skradły oczywiście kamery umieszczone na sędziach. Nagrania z nich robiły furorę w social mediach, ale miały też czysto praktyczne zastosowanie. - Efekt użycia kamer sędziego na Klubowych Mistrzostwach Świata przekroczył nasze oczekiwania. Myśleliśmy, że to będzie ciekawa nowość z perspektywy widza telewizyjnego i otrzymaliśmy naprawdę świetne komentarze. Pytano nas: czemu nie mamy tego we wszystkich meczach? Albo nawet: czemu nie we wszystkich sportach? - stwierdził Collina, cytowany na oficjalnej stronie FIFA.

Wyróżnić można tutaj sytuację z meczu z PSG z Atletico, kiedy arbiter nie zauważył, że zawodnik drugiej z tych drużyn dotknął w polu karnym piłki ręką. Jak potem okazało się na kamerze sędziego: jego pole widzenia zostało zasłonięte przez innego piłkarza. - Mieliśmy możliwość zobaczenia tego, co sędzia widzi na boisku. I to nie tylko w celach rozrywkowych, ale także w celu szkolenia sędziów i wyjaśniania, dlaczego pewne rzeczy nie zostały na boisku dostrzeżone - dodał Collina.

Na KMŚ zobaczyliśmy nową wersję półautomatycznego spalonego, którą również zachwala przewodniczący Komisji Sędziowskiej FIFA. - Powiadomienie trafiało do sędziego liniowego, zanim jeszcze zawodnik dobiegł do piłki. Decyzje były poprawne, gole prawidłowo nieuznane. Jesteśmy bardzo, bardzo zadowoleni - oznajmił Włoch.

Na koniec: w meczach w USA zadebiutowała zasada mówiąca o tym, że przetrzymanie przez bramkarza piłki przez ponad osiem sekund skutkuje rzutem rożnym dla rywali. Wcześniej była mowa o rzutach wolnych po sześciu sekundach "zwłoki". - To było bardzo udane. Tempo meczu uległo poprawie. Nie mieliśmy czasu straconego przez bramkarzy, którzy bardzo długo trzymali piłkę w rękach – jak to często zdarzało się w poprzednich meczach - podsumował Collina.

Klubowe Mistrzostwa Świata miały miejsce od 15 czerwca do 13 lipca w Stanach Zjednoczonych. Tytuł zdobyła Chelsea, które w finale turnieju pokonała 3:0 faworyzowane PSG.