Sceny na treningu Barcelony. Lewandowski "nie wytrzymał", chwycił Yamala

FC Barcelona w niedzielę miała badania przedsezonowe, a w poniedziałek ruszyła z treningami. We wtorek zaliczyła dwie sesje treningowe. Hansi Flick kładzie nacisk na pracę z piłką, by piłkarze złapali rytm i szybko przypomnieli sobie o technicznych rzeczach. Korzystają z tego i bawią się piłką w wolnych chwilach między ćwiczeniami.

Tak Lewandowski zatrzymał Yamala

Na treningach ewidentnie energia rozpierała Lamine'a Yamala, który w niedzielę skończył 18 lat. W przerwie między treningowymi zajęciami postanowił zagrać jeden na jednego z Gavim. Swobodnie dryblował, nie pozwolił sobie odebrać piłki.

Do tego chciał się włączyć Robert Lewandowski, który ma bardzo dobre relacje z młodymi piłkarzami. Ci mają na niego wpływ, złapał dzięki nim duży dystans do siebie i świata. Polski napastnik postanowił wystraszyć Yamala wejściem wślizgiem, ale to nie zrobiło wrażenia na młodej gwieździe Barcelony.

Wtedy Lewandowski postanowił uciec się do niesportowych metod zatrzymania utalentowanego nastolatka. Nagle złapał Yamala za koszulkę i docisnął do małej bramki, która pomagała w ćwiczeniach na precyzję. Yamal oddał piłkę Lewandowskiemu, wiedząc, że nie ma szans uciec. Wszystko uchwyciły kamery Barcelony. Działo się to w żartobliwej atmosferze, pełnej humoru i zabawy.

To tylko pokazuje, jak dobre nastroje panują w Barcelonie i między piłkarzami. Co powinno cieszyć nie tylko Flicka i jego sztab, ale także resztę szatni i kibiców. Takie obrazki budują pozytywne nastawienie przed sezonem.

W tym tygodniu Barcelona będzie trenować codziennie, z czego w czwartek i sobotę mają zaplanowane po dwie sesje treningowe.