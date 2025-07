Uczestnik Ligi Mistrzów chce reprezentanta Polski! To byłby hit

- To miejsce stworzone dla mnie. Pasuję do ligi angielskiej, jestem zawodnikiem bazującym na fizyczności, nie mam problemów z językiem. Poznałem też smak walki z Liverpoolem czy Manchesterem City, z którymi rywalizowaliśmy w Pucharze Anglii. Dlatego jeśli byłaby możliwość grać w Anglii, to jestem na to gotowy! - podkreślał Tymoteusz Puchacz w rozmowie z "Faktem". Problem w tym, że w najbliższych miesiącach raczej takiej szansy mieć nie będzie. Plymouth Argyle nie zdecydowało się go wkupić. Ba, nie chce go też Holstein Kiel, w barwach którego rozegrał ledwie 11 meczów. Jego kontrakt obowiązuje jeszcze trzy lata, ale Niemcy chcą go wypchnąć z klubu.

Tymoteusz Puchacz wzbudził zainteresowanie Łudogorca. Może dołączyć do rodaka

"Puchacz nie odgrywa już roli w planach Holstein Kiel. Szuka nowej drużyny, ale nie chce wracać do ojczyzny" - piszą dziennikarze shz.de. Ta sama redakcja wspomniała, że Polak znalazł się na radarze zespołu, który aspiruje do gry w Lidze Mistrzów. O kim mowa? To Łudogorec Razgrad, mistrz Bułgarii, w którego barwach występuje już jeden z naszych reprezentantów - Jakub Piotrowski. Wydaje się, że to właśnie ta ekipa jest obecnie najbliżej zakontraktowania Puchacza.

Co może przekonać Polaka do gry w Łudogorcu? Teoretycznie liga bułgarska nie jest silna, ale jej mistrz ma szansę grać w najbardziej prestiżowych rozgrywkach w Europie. Mowa o Lidze Mistrzów. Najpierw musi jednak przejść kwalifikacje. Te Łudogorec zaczął od pierwszej rundy. W pierwszym spotkaniu pokonał skromnie u siebie Dynamo Mińsk, bo tylko 1:0, a gol padł dopiero w końcówce. 70 minut na murawie spędził Piotrowski. Już w najbliższą środę odbędzie się rewanż.

Puchacz z szansą na powołanie?

Puchacz grał w wielu zagranicznych klubach, m.in. dla Unionu Berlin czy Trabzonsporu. W Polsce reprezentował natomiast barwy Lecha Poznań czy GKS-u Katowice. Po wyjeździe z ojczyzny jego kariera nie potoczyła się tak, jakby z pewnością sobie tego życzył. Ostatnio nie było też dla niego miejsca w reprezentacji Polski. Wystąpił w niej 15-krotnie, ale po raz ostatni w listopadzie 2024. Kto wie, może nowy selekcjoner da mu szansę. By tak się stało, musi regularnie grać, a w Holstein raczej okazji do tego mieć nie będzie.