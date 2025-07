Feio przerwał milczenie. Oto kulisy sensacyjnego odejścia z klubu

W niedzielny wieczór gruchnęła sensacyjna wiadomość o odejściu Goncalo Feio z francuskiego USL Dunkerque, gdzie przepracował 23 dni. "Klub USL Dunkerque i jego trener, Goncalo Feio, za obopólną zgodą postanowili rozwiązać umowę. Klub chciałby podziękować Goncalo Feio i jego asystentowi za zaangażowanie i pracę wykonaną podczas ich pobytu w Dunkierce. Cały Klub życzy im wszelkich sukcesów w dalszej karierze zawodowej" - brzmiał oficjalny komunikat.

Feio przerwał milczenie. Tak tłumaczy sensacyjne odejście

Francuskie media informowały, że powodem odejścia portugalskiego szkoleniowca był konflikt z władzami klubu, który jest beniaminkiem Ligue 2. Feio domagał się transferów, a czarę goryczy przelał przegrany 1:5 sparing z Boulogne.

Były trener Legii Warszawa postanowił przerwać milczenie. Swoją decyzję wytłumaczyć w rozmowie na portalu Luna.pt. - Mam własne standardy i etykę pracy. To, co mi powiedziano, i to, czego się spodziewałem, a to, co faktycznie zastałem, to dwie różne rzeczy. Dlatego poprosiłem o rozwiązanie umowy. Jestem w dobrych stosunkach z klubem i dyrektorem sportowym. Po prostu mamy różne wymagania na różnych poziomach i wolałbym to zakończyć teraz - powiedział. - Myślę, że teraz będę musiał poczekać. Ale wolę tak. Projekt nie miał takich samych ambicji jak ja, a kiedy tak się dzieje, to była najlepsza decyzja, mimo że bardzo trudna - podsumował.

Z kolei francuski dziennikarz Frederic Sourice z "La Voix du Nord" przyznał, że klub nie był aktywny na rynku transferowym, ale nikt nie spodziewał się takiej reakcji Feio. - To zaskoczenie, ale to taka osobowość. Wiemy, jakie miał problemy w Polsce. Nikt nie myślał, że odejdzie. Byłem w czwartek na treningu, śmiał się, żartował, na zajęciach panowała dobra atmosfera. Było niemożliwe, by domyślić się, że niebawem odejdzie. To niewiarygodne i bardzo rzadkie, by zrobić to po tak krótkim czasie pracy w klubie, tutaj tego nigdy nie było - stwierdził w rozmowie dla "Przegląd Sportowy Onet".