Piłkarz Legii nie jedzie na rewanż w Lidze Europy! "Sprawy polityczne"

W pierwszym meczu Legia Warszawa wygrała 1:0 po trafieniu Wahana Biczachczjana. Nie zagrała przekonująco, ale najważniejsze, że wtedy zwyciężyła i dopisała punkty do rankingu UEFA na konto Polski.

Legia osłabiona na rewanż w Kazachstanie

Z pewnością obrona tej skromnej zaliczki będzie trudnym zadaniem. Głównie ze względu na daleką podróż do Kazachstanu, a różnica stref czasowych może wpłynąć na organizmy sportowców. Do tego dochodzą braki personalne, które dotykają Legię na trzy dni przed rewanżem.

Jak informuje Krzysztof Marciniak ze stacji Canal+ Sport, trener Edward Iordanescu nie będzie mógł skorzystać z Illi Szkuryna. Jednak napastnika nie wykluczają problemy zdrowotne, bowiem nic mu nie dolega. Kluczową rolę odgrywają kwestie polityczne.

Szkuryn otwarcie krytykuje reżim Alaksandra Łukaszenki. Odmówił gry dla reprezentacji Białorusi, dopóki nie zmieni się władza w kraju. Piłkarz Legii obawia się o to, że władze Białorusi mogą wpłynąć na służby w Kazachstanie i mu zaszkodzić, np. nie wpuścić do kraju, albo go zatrzymać na lotnisku lub w hotelu.

"Ilia Szkurin nie pojedzie do Kazachstanu na mecz z Aktobe. Nie chodzi o sprawy zdrowotne, bardziej polityczne. Piłkarz obawia się, że krytykowany przez niego białoruski reżim mógłby we współpracy ze służbami Kazachstanu narobić mu kłopotów" - przekazał Marciniak za pośrednictwem Twittera.

Kazachstan i Białoruś utrzymują dobre relacje na poziomie politycznym i gospodarczym. Do czasu agresji militarnej Rosji i Białorusi na Ukrainę ta współpraca się zacieśniała, ale od lutego 2022 r. rząd Kazachstanu zachowuje wstrzemięźliwość. Szkuryn woli jednak dmuchać na zimne i nie chce ryzykować, by jego sytuacja wpłynęła na całą drużynę.

Białoruski napastnik zdobył bramkę w meczu o Superpuchar Polski, a kibice wiążą z nim nadzieję, że w tym sezonie będzie regularnie strzelał gole. W rundzie wiosennej minionego sezonu zdobył dla Legii dwie bramki w ekstraklasie i dwie w Pucharze Polski, z czego jedną w finale.

AKTUALIZACJA: W poniedziałek wieczorem Legia podała 21-osobową kadrę na rewanż z Aktobe. Zabrakło na niej Szkurina. Jako oficjalną przyczynę absencji Białorusina podano "powody osobiste".

Mecz FK Akbote - Legia Warszawa w czwartek o godzinie 18:00 czasu polskiego.