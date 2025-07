Ogłosili kontrowersyjny transfer w Serie A. Niedorzeczne sceny

Romano Floriani Mussolini występował w zeszłym sezonie w barwach Juve Stabbia na poziomie Serie B. Jego zespół odpadł w półfinale play-offów o awans do Serie A po dwumeczu z Cremonese, które będzie jednym z beniaminków najwyższego poziomu rozgrywkowego we Włoszech. 22-latek wrócił do Lazio Rzym, skąd udał się na kolejne wypożyczenie.

REKLAMA

Zobacz wideo Moura Pietrzak: Globalne firmy inwestują w kobiecą piłkę, a polskie już nie

Mussolini przed szansą debiutu w Serie A

Młody Włoch został oficjalnie ogłoszony nowym piłkarzem Cremonese, będzie występował tam do końca sezonu 2025/2026. Powitanie przez klub z Cremony miał skromne, pojawił się tylko jeden wpis w mediach społecznościowych.

Floriani Mussolini zaczynał swoją przygodę z piłką w akademii AS Romy. W 2018 r. przeniósł się do Lazio, gdzie grał w drużynach młodzieżowych, do kategorii U19. Był wypożyczany m.in. do Pescary i Juve Stabbia, aż trafił do Cremonese, gdzie będzie miał szansę debiutu na poziomie Serie A. W sezonie 2022/2023 wygrał z Lazio Superpuchar Primavera 2.

22-latek gra na pozycji prawego wahadłowego, ale może też występować na lewej stronie. W zeszłym sezonie zagrał w 34 meczach na poziomie Serie B. Zanotował jedną asystę i strzelił jednego gola. To, co się stało po tym trafieniu, było prawdziwym hitem sieci, ale cała sytuacja brzmi niedorzecznie, a nawet skandalicznie.

Floriani Mussolini trafił do siatki w meczu z Ceseną (1:0), tuż przed świętami Bożego Narodzenia. Kiedy spiker zaczynał czytać jego imię, kibice powtarzali jego nazwisko, wykonując jednocześnie salut rzymski, który faszyści i naziści przypisali sobie jako gest pozdrowienia dla przywódców faszystowskich Włoch oraz III Rzeszy, czyli Benito Mussoliniego i Adolfa Hitlera.

Romano Floriani Mussolini to prawnuk włoskiego dyktatora, wnuk jego najmłodszego syna, Romano, pianisty, syn Alessandry Mussolini, byłej deputowanej do Parlamentu Europejskiego.

Zobacz też: Francuzi przecierają oczy ze zdziwienia. Dlatego Feio natychmiast rzucił nową pracę?

Transfermarkt wycenia Romano Florianiego Mussoliniego na kwotę 1,5 mln euro.