Niebywałe! Feio został bez pracy. Sensacyjny komunikat

W minionym sezonie Goncalo Feio zanotował słodko-gorzki sezon w Legii Warszawa. Dotarł do ćwierćfinału Ligi Konferencji, ale w lidze zajął piątą lokatę. Mimo to klub chciał z nim współpracować, ale ostatecznie Portugalczyk sam zrezygnował. Przeniósł się do klubu z drugiej ligi francuskiej USL Dunkerque, ale... nie poprowadzi klubu w żadnym oficjalnym meczu. Nagle puszczony został komunikat.