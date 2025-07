Historyczne zwycięstwo Polek na Euro! Ależ emocje, grad goli!

Zarówno dla Polek, jak i Dunek, to był mecz o honor. Szczególnie Dunki mogły być rozczarowane tym, jak potoczyły się ich mecze ze Szwecją i Niemcami, liczyły na coś więcej. Polki zostawiły sporo serca na boisku, pokazały ambicje. Również było je widać w ostatnim meczu Biało-Czerwonych na Euro. Pierwsza połowa nieoczekiwanie stała pod znakiem dominacji Polek!

Cudowne 45 minut Polek

Nasze reprezentantki potrzebowały kilku minut, by złapać właściwy rytm. W tym czasie Dunki miały jedną sytuację. Janni Thomsen była niepilnowana w polu karnym, ale uderzyła z kilku metrów wysoko nad bramką.

Gdy Biało-Czerwone weszły na odpowiednie obroty, to od razu były groźne dla Danii. Grały odważnie w pressingu, regularnie wyprowadzały szybkie akcje. A dwie z nich zakończyły się historycznymi bramkami dla Polski, pierwszymi w historii kobiecego Euro!

W 12. minucie wynik otworzyła Natalia Padilla-Bidas. Sprytnie zachowała się przy złym wybiciu Dunek, które chciały przeciąć podanie Eweliny Kamczyk pod bramkę do Ewy Pajor. Piłka spadła pod nogi naszej skrzydłowej, urwała się rywalkom i strzałem po ziemi dała prowadzenie.

Polki poszły za ciosem i w 20. minucie sensacyjnie prowadziły już 2:0. Na listę strzelczyń wpisała się Pajor. Ona rozpoczęła kontrę, odbierając piłkę w środku pola. Akcja została rozciągnięta do Padlli-Bidas na prawym skrzydle, a ta dośrodkowała na dalszy słupek, idealnie na głowę Pajor, która odskoczyła defensorkom.

W dalszej części pierwszej połowy Biało-Czerwone miały kolejne sytuacje, m.in. Padilla-Bidas, Kamczyk i Paulina Tomasiak. Ale brakowało szczęścia. Za to Dunki nie wiedziały, co mają robić po wymuszonym zejściu liderki zespołu, Pernille Harder. Polki były stroną wyraźnie lepszą! Nasze rywalki były w stanie wykreować akcje jedynie po naszych błędach. Ale dobrze w bramce wyglądała Kinga Szemik. Raz uratowała Polki poprzeczka, po strzale Signe Brunn.

Do przerwy było 2:0 dla Polek. Niespodziewany, ale jakże cudowny wynik. Prosiło się, by utrzymać poziom gry w drugiej połowie, by dalej pokazywać dobrą organizację w obronie i ataku.

Jednak w drugiej części spotkania zaczął się wkradać chaos w szeregi Polek. Dunki nacierały, narzucały tempo, intensywność gry, zmuszały nasze zawodniczki do błędów. W 59. minucie rywalki złapały kontakt. Thomsen uderzyła z dystansu i przełamała ręce Szemik. Błędem naszej bramkarki było to, że próbowała łapać tę piłkę, a powinna piąstkować.

Dunki nie zamierzały zwolnić tempa, cały czas zaciekle atakowały. Nawet przez chwilę mogły cieszyć się z remisu po golu Nadine Nadim, pokonała Szemik w sytuacji sam na sam. VAR jednak anulował to trafienie. Wykazał, że Nadim była na spalonym we wcześniejszej fazie akcji.

