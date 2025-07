Tak wygląda tabela "polskiej" grupy na Euro. Brawo!

Polki osiągnęły wielki sukces i awansowały na mistrzostwa Europy po raz pierwszy w historii. Niestety w fazie grupowej nie udało im się do tej pory sprawić niespodzianki. Zgodnie z przewidywaniami przegrały z Niemcami (0:2) i Szwecją (0:3), przez co straciły szansę na wyjście z grupy. W ostatnim meczu czekała je rywalizacja z Danią, która również pożegnała się już z turniejem.

Polki odnoszą historyczne zwycięstwo. Tak wygląda tabela grupy C

Nasze piłkarki świetnie rozpoczęły to spotkanie i szybko strzeliły historycznego gola na mistrzostwach Europy. Jej autorką była Natalia Padilla-Bidas. Niedługo później prowadzenie podwyższyła Ewa Pajor i Polki po 20 minutach wygrywały 2:0. W drugiej połowie Dunki starały się doprowadzić do wyrównania i w 59. minucie zdobyły kontaktową bramkę. Później przeprowadziły jeszcze kilka groźnych okazji, ale nie mogły pokonać bramkarki.

Brak skuteczności rywalek wykorzystały nasze zawodniczki. W 77. minucie Martyna Wiankowska wpisała się na listę strzelców kapitalnym uderzeniem z pola karnego. Tym samym Polki prowadziły 3:1, ale nie był to koniec emocji. Niedługo później Dunki ponownie zdobyły kontaktową bramkę. Finalnie nic więcej się już jednak nie wydarzyło i nasze zawodniczki wygrały 3:2.

Dzięki temu historycznemu zwycięstwu Polki nie wyjdą z grupy, ale przynajmniej nie zakończą zmagań na ostatnim miejscu. Finalnie zajęły trzecią pozycję z dorobkiem trzech punktów. Tabelę zamknęły Dunki, które nie wygrały żadnego meczu i mają zerowy dorobek punktowy. W drugim meczu naszej grupy Szwedki pokonały 4:1 Niemki i to one zajęły pierwsze miejsce z kompletem zwycięstw. Na drugim miejscu uplasowały się Niemcy. I to te dwie drużyny awansowały do ćwierćfinału.

Komplet wyników ostatniej kolejki grupy C

Polska 3:2 Dania

Szwecja 4:1 Niemcy

Tabela Grupy C